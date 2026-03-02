Prețurile europene la gaze au crescut cu aproape 50%

Prețurile angro la gaze din Olanda și Marea Britanie au crescut cu aproape 50%, după ce importantul exportator de gaze naturale lichefiate (GNL), Qatar Energy, a declarat că a oprit producția din cauza atacurilor din Orientul Mijlociu, scrie Al Jazeera.

„Întreruperile fluxurilor de GNL ar reaprinde concurența dintre Asia și Europa pentru mărfurile disponibile”, a declarat Massimo Di Odoardo, vicepreședinte pentru cercetarea gazelor și GNL la Wood Mackenzie.

Contractul olandez pe o lună la centrul TTF, considerat un preț de referință pentru Europa, a crescut cu 14,56 euro, ajungând la 46,52 euro pe megawatt-oră (MWh), sau aproximativ 15,92 dolari/mmBtu, până la ora 12:55 GMT, arată datele ICE.

CITEȘTE ȘI - Iranul atacă Cipru pentru a doua oară în ultimele ore / video

Prețurile erau deja cu aproximativ 25% mai mari la începutul zilei, dar și-au prelungit câștigurile după oprirea producției QatarEnergy.

Prețurile de referință ale GNL-ului asiatic au crescut cu aproape 39% luni dimineață, indicele S&P Global Energy Japonia-Coreea (JKM), utilizat pe scară largă ca referință pentru GNL-ul asiatic, ajungând la 15,068 dolari pe milion de unități termice britanice (mmBtu), conform datelor Platts.

„Dacă piețele GNL/gaze încep să includă o perioadă extinsă de pierderi pentru aprovizionarea cu GNL din Qatar, TTF-ul ar putea crește la 80-100 de euro/MWh (28-35 dolari/mmBtu)”, a declarat Warren Patterson, șeful strategiei pentru mărfuri la ING. Contractul britanic din aprilie a crescut cu 40,83 pence, ajungând la 119,40 pence pe term, conform datelor ICE.