€ 5.0972
|
$ 4.3430
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0972
|
$ 4.3430
 
DCNews Stiri Prețurile europene la gaze au crescut cu aproape 50%
Data publicării: 15:52 02 Mar 2026

Prețurile europene la gaze au crescut cu aproape 50%
Autor: Ioan-Radu Gava

gaze naturale Foto: Unsplash

Prețurile angro la gaze din Olanda și Marea Britanie au crescut cu aproape 50%, după ce războiul din Orientul Mijlociu a dus la oprirea producției.

Prețurile angro la gaze din Olanda și Marea Britanie au crescut cu aproape 50%, după ce importantul exportator de gaze naturale lichefiate (GNL), Qatar Energy, a declarat că a oprit producția din cauza atacurilor din Orientul Mijlociu, scrie Al Jazeera.

„Întreruperile fluxurilor de GNL ar reaprinde concurența dintre Asia și Europa pentru mărfurile disponibile”, a declarat Massimo Di Odoardo, vicepreședinte pentru cercetarea gazelor și GNL la Wood Mackenzie.

Contractul olandez pe o lună la centrul TTF, considerat un preț de referință pentru Europa, a crescut cu 14,56 euro, ajungând la 46,52 euro pe megawatt-oră (MWh), sau aproximativ 15,92 dolari/mmBtu, până la ora 12:55 GMT, arată datele ICE.

CITEȘTE ȘI              -               Iranul atacă Cipru pentru a doua oară în ultimele ore / video

Prețurile erau deja cu aproximativ 25% mai mari la începutul zilei, dar și-au prelungit câștigurile după oprirea producției QatarEnergy.

Prețurile de referință ale GNL-ului asiatic au crescut cu aproape 39% luni dimineață, indicele S&P Global Energy Japonia-Coreea (JKM), utilizat pe scară largă ca referință pentru GNL-ul asiatic, ajungând la 15,068 dolari pe milion de unități termice britanice (mmBtu), conform datelor Platts.

„Dacă piețele GNL/gaze încep să includă o perioadă extinsă de pierderi pentru aprovizionarea cu GNL din Qatar, TTF-ul ar putea crește la 80-100 de euro/MWh (28-35 dolari/mmBtu)”, a declarat Warren Patterson, șeful strategiei pentru mărfuri la ING. Contractul britanic din aprilie a crescut cu 40,83 pence, ajungând la 119,40 pence pe term, conform datelor ICE.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

gaze naturale
pret gaze
razboi
iran
orientul mijlociu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 24 minute
Soția lui Khamenei a murit. Ce spune presa internațională
Publicat acum 34 minute
Prețurile europene la gaze au crescut cu aproape 50%
Publicat acum 36 minute
Bitcoin pierde teren pentru a cincea lună la rând și rămâne la 48% sub recordul istoric
Publicat acum 1 ora si 3 minute
Implicațiile operațiunii Epic Fury. Întreaga ecuație de securitate în Orientul Mijlociu, chiar ordinea mondială, se schimbă
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Bruxelles: Nu există o amenințare imediată pentru securitatea energetică a UE
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 15 ore si 20 minute
Secretarul Apărării, Pete Hegseth, declarații dure. Conflictul SUA, Israel vs. Iran, 2 martie - live text
Publicat acum 5 ore si 18 minute
Ziua 3 de război, mize strategice. De ce „arma supremă” Ormuz nu a fost folosită decât ca amenințare
Publicat acum 7 ore si 14 minute
Atacul lui Trump asupra Iranului zguduie o mare economie a lumii: Cine riscă să devină marea perdantă în urma conflictului
Publicat acum 8 ore si 6 minute
Imaginile zilei cu pilotul unui avion F-15 doborât care s-ar fi catapultat / video
Publicat acum 3 ore si 17 minute
Bogdan Chirieac, previziune privind războiul din Iran: Adevăratele riscuri pentru România
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close