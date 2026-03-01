Ce se întâmplă în Iran după moartea lui Ali Khamenei. Cine ar putea prelua puterea. Bogdan Chirieac, analiză după 24 de ore de conflict

Realizatoarea România TV Cristina Herea a vrut să ştie dacă, odată cu acest conflict, s-a schimbat paradigma privind ordinea mondială. Iată ce a răspuns analistul Bogdan Chirieac.

"Ea s-a schimbat deja. S-a schimbat imediat după ce a început războiul din Ucraina şi după ce la Casa Albă a venit Donald Trump, care a impus alte reguli, mai ales pentru aliaţii europeni. Nu s-a întâmplat până acum ca SUA să atace fără să îşi informeze în prealabil aliaţii europeni. Fără să informezi Marea Britanie era ceva de neconceput.

Eu cred că odată cu eliminarea ayatollahului Ali Khamenei, conflictul nu mai are combustibil. Iranul atacă acum, probabil militarii sau clericii care au preluat puterea, dar le va fi foarte greu să mai menţină această putere. Regimul nu era iubit în Iran. Khamenei avea o anumită statură. Deşi şi-a lăsat înlocuitori pe 4 nivele, lucrul ăsta nu împiedică Israelul şi SUA să îi elimine pe cei care vor continua masacrul", a declarat Bogdan Chirieac.

Dubai, cel mai sigur spaţiu din Orientul Mijlociu, atacat

Bogdan Chirieac a subliniat şi problema legată de Dubai, considerat până de curând cel mai sigur spaţiu din zona Orientului Mijlociu.

"E un moment acum de panică, pentru că sunt atacate naţiunile ultrabogate din Golful Persic. Acest safe haven, acest rai, care era Dubai este şi el atacat, spaţiul aerian este închis, au murit oameni, ceea ce era de neconceput. E o problemă din acest punct de vedere", a mai spus Bogdan Chirieac.

Probleme financiare la nivel global din cauza conflictului? Cine preia puterea în Iran

"Aş vrea să mai punctăm ceva. Strâmtoarea Hormuz, prin care trece 20% din petrolul global, este închisă. Ce înseamnă asta?", a întrebat Cristina Herea.

"Sunt dificultăţi pentru câteva zile. Repet, eliminarea ayatollahului ne duce în altă paradigmă. Probabil militarii, nu clericii, vor prelua puterea în Iran. Ceea ce ne dă o şansă tuturor. Cu militarii te mai înţelegi, că nu sunt fundamentalişti religioşi. Probabil că Iranul va fi forţat, şi ei vor accepta, să renunţe la programul nuclear. Iranul, fără program nuclear, scapă de sancţiunile internaţionale, aşa cum se întâmplase parţial pe vremea lui Biden, iar Orientul Mijlociu are şanse de pacificare. Pare o poveste frumoasă, dar sunt şanse", a mai spus Bogdan Chirieac.

CITEŞTE ŞI Cine i-ar putea lua locul lui Ali Khamenei. Cele 5 nume puternice: S-a mai întâmplat asta o singură dată

Şansele unui război civil în Iran

Bogdan Chirieac a avertizat şi asupra riscului de război civil în Iran, după moartea lui Ali Khamenei.

"Va fi un război civil. Război civil este de mai multă vreme în Iran. Acum trei săptămâni, ayatollahul a omorât 15.000 de iranieni care protestau. Acum, problema este că atacul a venit din partea SUA şi a Israelului. Iranienii sunt educaţi să urască fără margini aceste 2 naţiuni. Dar îndată ce vor evolua lucrurile şi în Iran, sunt convins că totul se aşază. Gândiţi-vă că tot Orientul Mijlociu s-a schimbat fundamental în ultimele decenii. Sunt şi ei pentru dezvoltare, pentru business. S-au săturat şi ei de război. Nu mai vor, toate aceste naţiuni, măcelul din Siria, de la Isis. Uitaţi-vă cum arată Golful Persic, cu toate acele naţiuni bogate care au pariat pe dezvoltare. Abu Dhabi vrea să ajungă din urmă Dubaiul, Arabia Saudită are cel mai ambiţios program de reformă, vrea să facă afaceri cu Israelul. Toate lucrurile merg spre normalizare, doar să nu îşi bage coada, şi o vor face, dar nu ştiu cât de adânc, Rusia şi China", a mai spus analistul.

CITEŞTE ŞI Momentul în care o statuie a lui Ali Khamenei e dată jos de iranienii ieșiți pe străzi / video viral

Se vor implica Rusia şi China în conflictul dintre SUA, Israel şi Iran?

"Cred că o vor face exact cum a făcut-o Occidentul în Ucraina. Nu sunt militari occidentali pe câmpul de luptă. Acelaşi lucru cred că îl va face China. Rachetele care explodează în Dubai acum sunt probabil de provenienţă chinezească. Rusia mai puţin, pentru că nu are resurse. Rusia îşi foloseşte rachetele în Ucraina şi nu are destule, iranienii le furnizează faimoasele drone Shahed. Dar Rusia are mai multă experienţă diplomatică. După ce se va instala noul regim la Teheran, dacă nu primul, cu siguranţă al doilea care va veni acolo va fi Serghei Lavrov. Se va duce acolo sau vor chema noii lideri la Moscova. Şi cu siguranţă vor merge şi la Beijing. Nu se va schimba direcţia Iranului peste noapte, dar cu oameni cu care se poate discuta poate avea loc această schimbare. Pentru că vestul are foarte multe de oferit, şi cred că poporul iranian s-a săturat de războaie, după 47 de ani de regim al ayatollahilor", a subliniat Chirieac.

SUA şi-a asumat atacul din Iran. Cum va fi privită dacă eşuează?

"Precedentele războaie din Iran şi Afghanistan au fost pregătite diplomatic multă vreme de SUA. S-a discutat, s-a negociat, s-au făcut concesii, s-a făcut totul pentru evitarea războiului. (...) De fiecare dată, SUA a avut grijă să îşi ia de partea sa un număr impresionant de aliaţi. SUA, de fiecare dată, nu a vrut să fie singură, nu a vrut să fie jandarmul mondial. Cu administraţia Trump, s-a schimbat paradigma. America First. America singură, cu partenerul său special, Israel, care e un bun cunoscător al zonei şi cu cea mai mare capacitate militară de acolo. Nu s-au anunţat aliaţii europeni, ceea ce e de neconceput. Era vorba de interese. Aliaţii europeni au baze în zonă, au interese economice uriaşe. N-au fost anunţaţi englezii. Englezii au anunţat după începerea conflictului ca Iranul să nu atace bazele britanice din regiune. Pur şi simplu, SUA a vrut să îşi asume singură acest rol, a vrut să termine cu această sperietoare mondială, Iranul. A fost un succes eliminarea lui Khamenei, dar dacă lucrurile merg prost în Iran? Cine îşi asumă? Cum va fi privită SUA după asta? Israelul măcar se apără, face asta de 50 de ani, dar SUA, care ar putea strica echilibrul fragil din Orientul Mijlociu, ar putea fi acuzată de Europa Occidentală. Este această nouă idee. SUA s-a dus singură, are capacitate să îşi facă singură dreptate. Problema e că Trump cere Europei acelaşi lucru, să se apere singură de oricine atacă", a completat Bogdan Chirieac.