Administrația SUA, despre  atacul asupra Iranului. A vrut să împiedice Teheranul să atace primul

'Președintele nu a avut altă opțiune', a declarat un oficial de rang înalt al administrației într-o convorbire cu reporterii pentru a discuta despre Operațiunea Furia Epică, lansată împotriva Iranului.

Potrivit Washingtonului, Teheranul încerca să-și reconstruiască programul nuclear după ce Statele Unite au bombardat instalațiile nucleare Fordo, Natanz și Isfahan în iunie anul trecut, în cadrul a ceea ce s-a numit Operațiunea Ciocanul de la Miezul Nopții.

În plus, administrația americană susține că deține rapoarte de informații care sugerează că Iranul plănuia un atac cu rachete împotriva trupelor americane și a aliaților acestora din regiune.

'Dacă am fi stat cu mâinile în sân și am fi așteptat să fim atacați primii, numărul victimelor și al pagubelor ar fi fost substanțial mai mare', au declarat surse oficiale.

Atacul a avut loc în ciuda faptului că Washingtonul și Teheranul negociau un acord de limitare a programului nuclear al Iranului, iar Republica Islamică ieșise mulțumită din ultimele runde de discuții.

În acest sens, administrația Trump îi reproșează Iranului refuzul de a discuta programul său de rachete balistice și sprijinul acordat grupărilor regionale teroriste precum Hezbollahul libanez și Hamasul palestinian în timpul acestor negocieri.

Washingtonul susține, de asemenea, că i-ar fi oferit Teheranului o sursă permanentă și gratuită de combustibil nuclear dacă acesta renunța la îmbogățirea uraniului, însă autoritățile iraniene au insistat să mențină aceste capacități.

Statele Unite și Israelul au lansat sâmbătă un atac la scară largă împotriva Iranului, care a răspuns prin lansarea de rachete asupra teritoriului israelian și asupra bazelor militare americane din regiune.

Trump a anunțat operațiunea în primele ore ale dimineții de la reședința sa privată din Mar-a-Lago, statul Florida, și a declarat că scopul său final este răsturnarea regimului iranian.

La rândul său, prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că mai multe indicii sugerează că liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis într-unul dintre bombardamente, informație confirmată de președintele american, dar nu și de regimul iranian. (Agerpres)