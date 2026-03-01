TOP bancuri de 1 Martie

Bancul zilei. 1 Martie nu putea trece fără a intra și în "folclorul" românilor.
Dimineața zilei de 1 martie:
Te-ai trezit cu o femeie necunoscută în pat? Prezintă-te și întreab-o cum o cheamă. Dacă ți-ai luat una peste gură, ești cu nevastă-ta!
____________________________________
– Costele!
– Da, dragă.
– Nu-ţi spune nimic ziua de 1 Martie?
– 1 Martie… vine primăvara!
– Altceva!
– Începe campionatul!
– Nu, microbistu’ lu’ peşte!
– E ziua…
– Ei, ei!
– E ziua când ai tu programare de dentist?
____________________________________
Ce ți-e și cu mafia asta a mărțișoarelor... N-au mai fost mai mult de 30 de oameni care purtau alb-roșu prin București de ultima oară când a jucat Dinamo.
____________________________________
O vasluiancă a primit de marțișor un pumn în gură de la soțul ei. Ea a declarat că gestul soțului a dat-o pe spate…
____________________________________
– Iubitule, îmi iei şi mie mărţişor?
– De ce draga mea, ăla de anul trecut te strânge
de Anca Murgoci