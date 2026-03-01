TOP bancuri de 1 Martie

Dimineața zilei de 1 martie:

Te-ai trezit cu o femeie necunoscută în pat? Prezintă-te și întreab-o cum o cheamă. Dacă ți-ai luat una peste gură, ești cu nevastă-ta!

____________________________________

– Costele!

– Da, dragă.

– Nu-ţi spune nimic ziua de 1 Martie?

– 1 Martie… vine primăvara!

– Altceva!

– Începe campionatul!

– Nu, microbistu’ lu’ peşte!

– E ziua…

– Ei, ei!

– E ziua când ai tu programare de dentist?

____________________________________

Ce ți-e și cu mafia asta a mărțișoarelor... N-au mai fost mai mult de 30 de oameni care purtau alb-roșu prin București de ultima oară când a jucat Dinamo.

____________________________________

O vasluiancă a primit de marțișor un pumn în gură de la soțul ei. Ea a declarat că gestul soțului a dat-o pe spate…

____________________________________

– Iubitule, îmi iei şi mie mărţişor?

– De ce draga mea, ăla de anul trecut te strânge