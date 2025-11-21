BANCUL ZILEI: Mesajul cu tâlc...

Ca să evite să nu-l descopere nevasta, acesta hotărăște să-și trimită asistenta în orașul ei, până se va naște copilul.

-Dar cum să te anunț când se va naște copilul, întreabă asistenta?

-Trimite-mi un bilețel prin poștă și scrii "sandviș", și să nu-ți faci griji că mă voi ocupa de tot ce-i trebuie copilului.

Lunile trec, și într-o zi doctorul, ajuns acasă, nevasta îi spune că a ajuns un bilețel de la poștă, dar nu înțelege nimic din acel mesaj. Medicul citește mesajul și cade ca lovit.

Dus la spital, cardiologul întreabă nevasta:

-S-a întâmplat ceva ieșit din comun de i-a cauzat asta?

-Da, a citit un bilet de la poștă: trei sandvișuri, doi cu cârnați și unul fără!

