Data actualizării: 08:59 21 Noi 2025 | Data publicării: 08:59 21 Noi 2025

BANCUL ZILEI: Mesajul cu tâlc...
Autor: Crişan Andreescu

Bancul zilei: O asistentă rămâne însărcinată cu medicul, amantul ei.

Ca să evite să nu-l descopere nevasta, acesta hotărăște să-și trimită asistenta în orașul ei, până se va naște copilul.

-Dar cum să te anunț când se va naște copilul, întreabă asistenta?

-Trimite-mi un bilețel prin poștă și scrii "sandviș", și să nu-ți faci griji că mă voi ocupa de tot ce-i trebuie copilului.

Lunile trec, și într-o zi doctorul, ajuns acasă, nevasta îi spune că a ajuns un bilețel de la poștă, dar nu înțelege nimic din acel mesaj. Medicul citește mesajul și cade ca lovit.

Dus la spital, cardiologul întreabă nevasta:

-S-a întâmplat ceva ieșit din comun de i-a cauzat asta?

-Da, a citit un bilet de la poștă: trei sandvișuri, doi cu cârnați și unul fără!

Vezi și: BANCUL ZILEI: Mașina românilor

