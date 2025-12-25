TOP bancuri de Crăciun

Moș Craciun se plânge unui coleg de breaslă:

-Sacii cu cadouri se fac din ce în ce mai grei. Daca merge mai departe tot asa nu o sa le poata cara nici un Moș!

-Ai dreptate prietene. De asta mi-am dat seama demult. Și eu nu mai duc decât cadouri în bani sau cecuri…

----------------------------------------

Nepățelul către bunica:

-Bunico, tobele de la tine au fost cel mai frumos cadou de la Crăciun.

-Cum așa, se bucură bunica?

-Păi da, mama-mi dă câte cinci lei ori de câte ori vreau să mă joc cu ele.

----------------------------------------

Cele trei etape din viaţa unui bărbat: Crede în Moş Crăciun. Nu crede în Moş Craciun. Este Moş Crăciun.

----------------------------------------

Un oltean își întreabă nevasta, ce cadou să-i cumpere de Crăciun. Ea îi raspunde că nu știe. Olteanul:

– Bine, atunci îți fac cadou timp de gândire un an…

