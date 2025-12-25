TOP bancuri de Crăciun

Bancul zilei. Crăcunul nu putea veni la români fătă a aminti și de glumele acestora.
Moș Craciun se plânge unui coleg de breaslă:
-Sacii cu cadouri se fac din ce în ce mai grei. Daca merge mai departe tot asa nu o sa le poata cara nici un Moș!
-Ai dreptate prietene. De asta mi-am dat seama demult. Și eu nu mai duc decât cadouri în bani sau cecuri…
----------------------------------------
Nepățelul către bunica:
-Bunico, tobele de la tine au fost cel mai frumos cadou de la Crăciun.
-Cum așa, se bucură bunica?
-Păi da, mama-mi dă câte cinci lei ori de câte ori vreau să mă joc cu ele.
----------------------------------------
Cele trei etape din viaţa unui bărbat: Crede în Moş Crăciun. Nu crede în Moş Craciun. Este Moş Crăciun.
----------------------------------------
Un oltean își întreabă nevasta, ce cadou să-i cumpere de Crăciun. Ea îi raspunde că nu știe. Olteanul:
– Bine, atunci îți fac cadou timp de gândire un an…
de Val Vâlcu