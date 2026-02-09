Alimentul campion la conținutul de fibre. Mihaela Bilic: Ar trebui să îl mâncăm măcar de două ori pe săptămână

Mihaela Bilic spune că fasolea este campioană la conținutul de fibre. Nutriționistul a explicat ce alte beneficii importante are acest aliment de care mulți se feresc, în zadar, din cauza balonării, și pe care ar trebui să îl consumăm, de fapt, măcar de două ori pe săptămână.

"Cine credeți că este campioană la conținutul de fibre? Ei bine, fasolea boabe. Avem în fasole mai multe fibre decât în legume, decât în fructe, decât în cerealele integrale. Măcar de două ori pe săptămână ar trebui să mâncăm leguminoase boabe, adică fasole.

Beneficiile fasolei

În fasole avem proteine vegetale, avem minerale și avem aceste fibre extrem de prietenoase cu intestinul. Sunt fibre solubile și insolubile care normalizează glicemia, scad colesterolul din sânge, dau sațietate, deci fasolea ține de foame și nu în ultimul rând, au efect prebiotic, adică sunt hrană pentru bacteriile benefice din intestin, acele bacterii de care depinde imunitatea.

De ce nu ar trebui să ne fie frică de balonare

Ok, veți zice că fasolea trebuie înmuiată, trebuie așteptat prea mult, trebuie fiartă, de balonare... Dacă vă este lene puteți folosi fasolea la conservă, gata fiartă. Și până la urmă, balonarea asta, de ce ne e așa frică de ea? Ce înseamnă gaze intestinale? În seamnă o microbiotă care este activă pentru că ce să vezi? A fost hrănită, cu fasole", a spus Mihaela Bilic într-un video postat pe pagina sa de Facebook.