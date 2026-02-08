€ 5.0923
Subcategorii în Stiri

Zeci de persoane au ajuns la spital după ce au fost recuperate de pe munte de echipele de salvamontişti
Data publicării: 09:57 08 Feb 2026

Zeci de persoane au ajuns la spital după ce au fost recuperate de pe munte de echipele de salvamontişti
Autor: Dana Mihai

Foto: Facebook DSU

Zeci de persoane aflate pe munte au fost transportate la spital, în urma unor intervenţii efectuate de echipele de salvamontişti, precizează duminică, pe Facebook, Salvamont România.

Potrivit sursei citate, în ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Naţional Salvamont au fost înregistrate 93 de apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor.

Aproape o sută de persoane salvate, multe au ajuns la spital

"În cazul acestor intervenţii au fost salvate 95 de persoane. Dintre acestea, 48 de persoane au fost transportate cu Ambulanţele SAJ, SMURD sau Salvamont la spital, iar restul au primit acordul să fie transportate cu maşinile aparţinătorilor. S-au primit şi 55 de apeluri prin care se solicitau sfaturi şi informaţii despre diferite trasee turistice din zona montană", au precizat oficialii Salvamont.

Ursoaică cu trei pui, filmată pe pârtia din Poiana Brașov. Autoritățile au intervenit de urgență

Cele mai multe apeluri, 15, s-au înregistrat la Salvamont Sinaia, în timp ce la Suceava şi Voineasa au fost înregistrate câte opt apeluri. De asemenea, au fost câte şapte apeluri pentru Salvamont Lupeni şi Salvamont Prahova, şase pentru Salvamont Municipiul Braşov şi câte cinci pentru Salvamont Caraş Severin-Muntele Mic, pentru Salvamont Gorj şi pentru Salvamont Maramureş.

Comentarii

