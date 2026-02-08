€ 5.0923
Cupa Davis: Paraguayul conduce România cu 2-1, după  meciul de dublu
Data publicării: 07:18 08 Feb 2026

 Cupa Davis: Paraguayul conduce România cu 2-1, după  meciul de dublu
Autor: Crişan Andreescu

Cupa Davis Facebook Federația Română de Tenis

România este condusă de Paraguay cu 2-1 în play-off-ul Grupei Mondiale I a Cupei Davis, după ce perechea Mircea-Alexandru Jecan/Bogdan Pavel a fost învinsă de cuplul Daniel Vallejo/Martin Antonio Vergara del Puerto.

Bogdan Pavel (131 ATP la dublu) și Alexandru Jecan (127 ATP la dublu) s-au înclinat după o oră și 34 de minute, scor  6-3, 7-5. Ei nu au reușit să își creeze decât o șansă de break, pe care au ratat-o. Daniel Vallejo ocupă locul 454 mondial la dublu, iar Martin Antonio Vergara Del Puerto este pe 1.748.

Radu David Țurcanu (19 ani, 677 ATP) l-a învins greu pe Alex Santino Nunez Vera (18 ani, 1.800 ATP), cu 6-1, 3-6, 7-6 (7/2), vineri, în prima partidă de simplu. În al doilea meci, Daniel Vallejo (21 ani, 104 ATP) a trecu de Gabriel Ghețu (18 ani, 714 ATP) cu 6-1, 6-4.

Sâmbătă sunt programate ultimele două meciuri de simplu, între Vallejo și Ștefan Paloși, respectiv între Ghețu și Alex Santino Nunez Vera.

Din echipa României fac parte jucătorii Ștefan Paloși (445 ATP), Gabriel Ghețu (714 ATP), Radu Țurcanu (667 ATP), Bogdan Pavel (131 ATP la dublu) și Alexandru Jecan (127 ATP la dublu).

România vine după un succes cu 3-1 în fața echipei din El Salvador, obținut la Santa Tecla, în timp ce Paraguay s-a calificat la acest baraj în urma victoriei cu 3-1 cu Pakistan, la Asuncion. În clasamentul Cupei Davis, România ocupă locul 40, în timp ce Paraguay se află pe poziția 65. Confruntarea este una în premieră, cele două naționale neîntâlnindu-se până acum într-o competiție oficială. (Agerpres)

