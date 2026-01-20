Sorana Cîrstea, în turul al doilea la Australian Open

Sorana Cîrstea s-a calificat în runda a doua a turneului Australian Open, al doilea de Mare Șlem al anului, după ce a învins-o pe germanca Eva Lys în trei seturi, cu 3-6, 6-4, 6-3, marți, la Melbourne.
Cîrstea s-a impus după două ore și 10 minute de joc.
Lys (24 ani, 39 WTA) a dominat primul set, pe care și l-a adjudecat cu 6-3. Jucătoarea de origine ucraineană a avut avantaj și în actul secund (3-1), dar Cîrstea (35 ani, 41 WTA) a reușit să revină cu trei ghemuri consecutive (4-3) și a încheiat setul cu un break (6-4). În decisiv, românca a făcut un prim break (3-1), dar imediat și-a pierdut serviciul (3-2), diferența fiind făcută de un nou break, la scorul de 4-3.
Românca a încheiat cu 9 ași, a avut mai puține mingi direct câștigătoare (26-29), dar și mai puține erori neforțate (40-50). De asemenea, Cîrstea a avut un procentaj mai bun la mingile de break fructificate, 5/11 față de 4/11.
Cîrstea și-a luat astfel o revanșă, după ce Lys a învins-o cu 6-3, 6-3 la singura lor confruntare anterioară, în 2023 în primul tur la Transylvania Open.
Cîrstea și-a asigurat un cec de 225.000 de dolari australieni și 70 de puncte WTA, iar în turul secund o va înfrunta pe câștigătoarea dintre japoneza Naomi Osaka, a 16-a favorită, și croata Antonia Ruzic. Anul trecut, Cîrstea a pierdut în primul tur la Melbourne.
Sorana Cîrstea este a doua reprezentantă a României calificată în turul secund la Melbourne, după Gabriela Ruse, care va juca împotriva australiencei Ajla Tomljanovic, potrivit Agerpres.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Val Vâlcu
de Anca Murgoci