Data actualizării: 14:31 29 Ian 2026 | Data publicării: 14:18 29 Ian 2026

Arina Sabalenka, pentru a patra oară consecutiv, în finală la Australian Open
Autor: Crişan Andreescu

Sabalenka Foto: Facebook

Arina Sabalenka, numărul unu mondial, s-a calificat, pentru al patrulea an consecutiv în finala turneului Australian Open, după ce a învins-o în două seturi, 6-2, 6-3, pe ucraineanca Elina Svitolina (locul 12 WTA).

Sabalenka (27 de ani), principala favorită a competiției de la antipozi, s-a impus după o oră și 16 minute de joc în partida de pe Rod Laver Arena.

Arina Sabalenka și Elina Svitolina s-au înfruntat de șapte ori până acum în circuitul profesionist, belarusa impunându-se de șase ori.

Ea o va înfrunta sâmbătă, în ultimul act al competiției, pe câștigătoarea meciului dintre kazaha Elena Rîbakina (5 WTA) și americanca Jessica Pegula (6 WTA), pentru a încerca să cucerească al cincilea său titlu de Mare Șlem și al treilea la Australian Open, unde s-a impus în 2023 și 2024.

Belarusa a cucerit, de asemenea, trofeul la US Open în 2024 și 2025.

Anul trecut, Arina Sabalenka a fost învinsă în finală la Melbourne de americanca Madison Keys (6-3, 2-6, 5-7). (Agerpres)

 Elena Rîbakina a învins-o pe americanca Jessica Pegula

Elena Rîbakina a învins-o pe americanca Jessica Pegula, scor 6-3, 7-6 [7], joi, la Melbourne, şi o va înfrunta pe Arina Sabalenka pentru titlu. 

Finala Openului Australiei din 2026 va fi o reeditare a celei din 2023.

Rîbakina, locul 5 mondial, s-a impus după o oră şi 40 de minute.

