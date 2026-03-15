Nicușor Dan cheamă OMV Petrom la Cotroceni. Chirieac: E un semnal către premierul Bolojan

Întâlnirea dintre președintele Nicușor Dan și delegația OMV Petrom va avea loc, luni dimineață, de la ora 10:00, la Palatul Cotroceni.

Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit, într-o intervenție telefonică la România TV, despre întâlnirea importantă de la Palatul Cotroceni.

„Este foarte importantă această întâlnire de la Palatul Cotroceni, care ar fi trebuit să aibă loc, totuși, la Guvern... nu Guvernul trebuie să ia măsuri de sprijin pentru populație, așa cum au luat deja? Mai analizează sau ce face?”, a întrebat moderatoarea Marilena Nedelcu.

România, pe locul 1 în UE la prețul motorinei și locul 2 la prețul benzinei, la paritatea puterii de cumpărare!

„Iar Guvernul este responsabil de situația economică a acestei țări. Faptul că domnul Bolojan nu a avut timp sau nu a considerat important să facă această întâlnire, de aceea a intervenit președintele. Nu este un lucru rău, dar decizia trebuie implementată de Guvern.

În afară de scăderea taxelor și accizelor pe litrul de carburant, altă modalitate să scazi prețul la combustibil nu este. Mai mult de 50% din litrul de carburant sunt taxe pe care le ia statul. Poate să plafoneze aceste taxe și accize la nivelul de dinaintea intervenției asupra Iranului. Adică statul nu pierde nimic din ce avea în buget, dar nu câștigă suplimentar, fiindcă statul încasează mult acum, chiar dacă s-a mai redus consumul de combustibil din cauza prețului.

Trebuie făcut ceva, pentru că toată presa internațională a indicat că la paritatea puterii de cumpărare România este pe locul 1 la prețul motorinei în Uniunea Europeană! Este pe locul 1, România, producătoare de petrol! De asemenea, este pe locul 2 la prețul benzinei, după Grecia. Prin urmare, trebuie făcut ceva, nu poți să lași așă economia țării, sar în aer toate prețurile!”, a spus Bogdan Chirieac.

Semnalul dat de Nicușor Dan pentru Ilie Bolojan

„Faptul că Nicușor Dan se implică și va discuta cu reprezentanții acestei companii, cea mai importantă din țara noastră, și nu la Palatul Victoria cu premierul Ilie Bolojan, este un semnal pentru premierul Ilie Bolojan, pe care unele surse politice îl văd ca și plecat de la Guvern?”, a întrebat moderatoarea RTV.

„Cu siguranță, este un semnal! Nu știu dacă va pleca, sunt în continuare sceptic că va pleca, dar e un semnal pe care îl dă președintele țării. Dacă avea deja loc întâlnirea corporațiilor de petrol cu domnul Bolojan și apoi se vedeau cu președintele, am fi spus că acționează în tandem. Și cât ne-am dorit ca președintele și premierul să meargă în tandem, atât de mult ne-am săturat de disputele continue între președinte și premier, care au făcut atât de mult rău României, în calea reformelor, dar nu a fost să fie! Probabil Constituția noastră nu e în regulă, trebuie schimbată, pentru că nu se poate cu două săbii într-o teacă. De la Iliescu și Năstase, care au fost un număr de ani, nu au fost 4 ani, nu s-a mai înțeles nimeni cu nimeni. A mai fost Băsescu - Boc, dar rezultatul nu a fost strălucit”, a mai spus Bogdan Chirieac.

