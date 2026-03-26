Fostul premier Adrian Năstase a fost invitatul analistului politic Bogdan Chirieac la DCNews și la DCNewsTV, astăzi.

Printre alte discuții despre PSD, despre care a spus că și-a însușit ceea ce este mai rău din stânga europeană, taxând și intrarea la guvernare cu USR-ul, Adrian Năstase, întrebat de Bogdan Chirieac dacă e o acțiune corectă ceea ce face astăzi Sorin Grindeanu, din dorința de a scoate PSD-ul de la guvernare, a răspuns:

”Unii vor spune că e prea târziu. Alții vor spune că, înainte de a decide, trebuie să ai scenariile pentru ce urmează.

Nu am toate aceste informații, dar este foarte clar că-n PSD sunt oameni care doresc rămânerea la guvernare pentru că doresc să rămână legați de finanțările guvernamentale, de programe, de proiecte, de sprijin economic.

Alții au văzut că nu funcționează lucrurile așa și e nevoie de un alt tip de curaj. Cum să funcționezi doar cu contabilul care-ți spune că, la firma ta, veniturile sunt mai mici decât cheltuielile?

Ai nevoie de cineva care să gândească o strategie, niște investitori capabili să pornească un proiect imens care să dea, în primul rând, speranță. În opinia mea, ceea ce lipsește astăzi, este că PSD-ul nu reușește să transmită speranța că lucrurile vor merge mai bine”.