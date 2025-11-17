Singurul punct pe care ar fi trebuit să-l conțină Strategia Națională de Apărare a Țării. Analiza lui Chirieac

Recent, pe siteul Administrației Prezindențiale a fost publicată Strategia Națională de Apărare a Țării 2025 - 2030.

Conceptul cheie al Strategiei Naționale de Apărare a Țării pentru următorii cinci ani este „independența solidară“. România fiind în prezent „o țară mai sigură de sine, de propriile capacități și de propriul potențial“.

În document se afirmă, de asemenea, că România dă o importanță covârșitoare și Parteneriatului Strategic cu Statele Unite ale Americii, pe lângă asocierile la Uniunea Europeană și la Alianța Nord-Atlantică, un „pilon de neînlocuit al securității noastre și platformă de avansare a prosperității“ țării.

Strategia Națională de Apărare a Țării 2025 - 2030 propune „un parteneriat cu națiunea română“, iar beneficiarul cel mai important al acesteia este „poporul român“.

VEZI ȘI: Ședință a coaliției, la Palatul Victoria. Se ia decizia finală privind pensiile magistraților?

Analistul politic Bogdan Chirieac a explicat că Strategia de Apărare a României ar fi trebuit să se concentreze exclusiv pe „însănătoșirea statului român”. Acesta consideră că cea mai mare vulnerabilitate a țării este „putreziciunea” statului.

„Strategia de Apărare a României trebuia să conțină un singur punct, din punctul meu de vedere: însănătoșirea statului român.

Cea mai mare vulnerabilitate la adresa țării și a poporului român este nivelul de putreziciune al statului. Deci Strategia de Apărare trebuia să conțină măsurile pentru însănătoșirea statului, nimic altceva. N-a fost să fie.

Zicem de una, de alta, de armamente, de chestii... Problema este că statul se prăbușește sub propria-i greutate”, a spus Bogdan Chirieac la România TV.

VEZI ȘI: Nicușor Dan a publicat Strategia Națională de Apărare a Țării 2025 - 2030

