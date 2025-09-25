Scântei în Coaliție. Chirieac, după ce Ilie Bolojan a pus diplomația în cui: E o joacă de copii, iar casa arde

Ședința coaliției de guvernare de marți, care a durat peste cinci ore, a evidențiat din nou tensiunile existente între formațiunile politice. Potrivit mai multor surse, premierul Ilie Bolojan a făcut o remarcă ironică sau, după cum au apreciat unii, neinspirată, adresată social-democraților: „sunt nemulțumiți de la moartea lui Iliescu încoace”, în contextul disputelor generate de decretarea doliului național.

Contextul conflictului este legat și de funeraliile fostului președinte. Înmormântarea a generat tensiuni în coaliție după ce USR s-a opus decretării doliului național și participării la ceremonii. Acțiunea a fost percepută de PSD ca una sfidătoare. Ca urmare, PSD a decis să nu mai participe la ședințele de coaliție până când USR „nu își revizuiește atitudinea”. Blocaje semnificative au apărut și pe moțiunea depusă de AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu și pe tema reformei administrației, subiect care continuă să divizeze coaliția: premierul Bolojan refuză să renunțe la planul de concedieri, în timp ce PSD se opune ferm implementării acestora. Analistul Bogdan Chirieac a comentat subiectul într-o intervenție la România TV.

Bogdan Chirieac: Totul arată ca o joacă de copii în timp ce casa a început să ardă

“Am înțeles că ar fi fost un fel de glumă că social-democrații sunt nemulțumiți încă de la moartea lui Ion Iliescu. E o glumă care, mă rog, nu-i face mare cinste domnului Ilie Bolojan. Adică, nu poți să aduci în discuție moartea unui om, fostul președinte al României, în acest moment. Știți cum arată totul? Ca o joacă de copii în timp ce casa a început să ardă. Noi sperăm că onorabilele partide politice care alcătuiesc coaliția se gândesc la problemele importante ale țării, adică reducerea deficitului, repornirea economiei, creșterea investițiilor, atragerea de investitori români și străini, refacerea relațiilor cu Statele Unite, esențială pentru țara noastră, la asta mă gândeam. Astea sunt cozerii, chestiuni de club, de cafenele, de ce vreți dumneavoastră.

"Ilie Bolojan trebuie să aibă mereu în vedere faptul că partidul domniei sale s-a clasat pe locul al treilea"

Domnul Ilie Bolojan trebuie să aibă mereu în vedere faptul că partidul domniei sale s-a clasat pe locul al treilea la alegerile parlamentare de la 1 decembrie. Este premierul țării cu partidul clasat pe locul 3. Știm bine că ordinea a fost PSD, AUR, PNL și apoi USR.

Bun, USR ne-a pus președinte și atunci, sigur, conduce țara în acest moment și, din nefericire, nu o conduce bine. Cine să ne salveze din casa asta în flăcări, în timp ce copiii se joacă? Nu știu. Hazardul poate va decide pe cine să salveze. În orice caz, noi, poporul, avem cele mai mici șanse să ne salvăm din acest dezastru.

Domne, reveniți la lucrurile serioase. De exemplu, reforma administrației este absolut necesară. Administrația este nefuncțională. Justiția este nefuncțională în acest moment. Magistrații sunt de două luni în grevă nedeclarată, dar plătită. Onorabila Curte Constituțională a aruncat din nou țara în haos prin amânarea deciziei privind pensiile magistraților. Justiția e nefuncțională, iar administrația nu se mișcă, pentru că toată lumea așteaptă să fie dată afară”, a explicat Bogdan Chirieac.