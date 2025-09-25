€ 5.0754
Politica

 
Data publicării: 14:22 25 Sep 2025

Sediul MApN, 10 zile în beznă. Bogdan Chirieac: Și nu l-au bombardat rușii, nici nu a fost vreo dronă pe acolo!

Autor: Andrei Itu
pana-curent-statiuni-munte_42606500 Foto: Pixabay, de Geralt
 

Sediul central al Ministerului Apărării Naționale (MAPN) a stat 10 zile în beznă, după ce a rămas fără alimentare cu energie electrică în cea mai mare parte a imobilului.

Incidentul grav s-a petrecut între 14 și 24 august 2025, fapt confirmat de MApN abia acum. Instituția a precizat că problema a apărut la unul dintre tablourile generale de alimentare cu energie electrică, fiind afectată doar o parte a clădirii.

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat această situație uluitoare în care au fost necesare nu mai puțin de 10 zile până la remedierea problemei alimentării cu energie electrică la clădirea MApN.

"Atât poate Ministerul Apărării, a durat 10 zile să schimbe siguranța"

"În materie de Apărare, atât poate Ministerul Apărării, a durat 10 zile să schimbe siguranța, zău? Și te dai mare că vrei să dobori drone. Slavă, Domnului, că este NATO aici, americanii, francezii, spaniolii, italienii, olandezii, corpul acela de luptă pe teritoriul României și bazele de F-16. Dar nu vă așteptați la găuri în cer, din partea Ministerului Apărăriii, pentru că nu o să se facă! 10 zile a durat să remedieze problema la Ministerul Apărării! 

Și nu l-au bombardat rușii, nici nu a fost vreo dronă pe acolo, nu, ci a sărit siguranța! Și a durat 10 zile să se rezolve situația, pentru că era lumea în concediu, erau plecați la Ziua Marinei, la Constanța. Cred că le-a luat 3 zile să bage în seamă că nu au curent electric la Ministerul Apărării", a declarat analistul politic Bogdan Chirieac, într-o intervenție la Realitatea Plus.

