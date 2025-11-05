€ 5.0851
Data actualizării: 15:14 05 Noi 2025 | Data publicării: 14:03 05 Noi 2025

EXCLUSIV Tsunami! Politicienii care schimbă lumea. Bogdan Chirieac îl reevaluează pe Nicușor Dan: Cel mai de succes din istoria României
Autor: Roxana Neagu

nicusor dan catalin drula Agerpres/ Președintele Nicușor Dan
 

America se schimbă și Europa odată cu ea. A fost România, de data aceasta, cu un pas înaintea curentului politic mondial?

Politicienii care schimbă lumea. Mai vine ”valul trumpist”? 

”Domnu` Chirieac, sunteți analist de politică externă desăvârșit, recunoaștere națională... stați tot timpul, ba prin telefon, ba în direct, cu tot felul de geostrategi și explicați... Spuneți-mi și mie, cu geostrategia asta, că nu știu ce să zic. Eu i-am văzut pe geostrategii putiniști, îmi tot spun din decembrie încoace că gata, s-a schimbat paradigma pe planetă, s-a creat un val de trumpism care o să cucerească Universul, planeta în primul rând. Nu știu ce să zic, că au fost alegeri ieri, în America, iar la New York a câștigat un tinerel musulman, indian (34 de ani, cetățean american de vreo 6-7 ani - a remarcat Bogdan Chirieac n.r.), născut în Uganda, cetățean american de câțiva ani și socialist. În același timp, au fost alegeri în două state, de guvernatori, și în ambele au câștigat două doamne democrate, moderate, de centru. Ce facem cu valul trumpist? Mai vine sau nu vine? Și în Olanda a câștigat la mustață un partid de nicăieri, tot progresist, i-a bătut pe extremiști partidul ăsta de nu știa nimeni de el. Ce am făcut cu valul trumpist, mai vine?” a ridicat problema Mugur Ciuvică, președintele Grupului de Investigații Politice, în emisiunea ”Miercurea Neagră”. 

Bogdan Chirieac îl reevaluează pe Nicușor Dan

Analistul politic Bogdan Chirieac a răspuns: ”Luați o poziție mai la înălțime, că dacă vine valul trumpist sau valul progresist, să nu vă ude, asta e cea mai bună soluție. Dom`ne, poate că-n înțelepciunea sa - că de aia dânsul e șahist, e matematecian, e laureat cu aur la olimpiade - Nicușor Dan a văzut în perspectivă. Evaluez șansele sale ca președintele cel mai de succes din istoria României. Dânsul poate că a văzut acest val, acest tsunami progresist. (...) Poate că aducerea progresismului la putere în România, (...) prin viziunea înțeleaptă a președintelui Dan, pregătește țara pentru schimbarea de administrație, de peste trei ani, de la Washington. E în consonanță cu comandamentele europene, inclusiv Bruxelles-ul și Parisul, care sunt, în continuare, pe linie progresistă, și România va avea foarte mult de câștigat” a remarcat analistul politic, cu o urmă de ironie, spunând că, în acest context, partidele tradiționale ar putea fi scoase în afara legii. 

