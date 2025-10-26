Marea problema a lui Ilie Bolojan. Chirieac: I-a ars! Asta bagă România în haos și recesiune

Analistul Bogdan Chirieac spune că Guvernul i-a ars pe cei mai vulnerabili și a blocat investițiile.

Într-un moment în care economia României se clatină, iar încrederea oamenilor în clasa politică se prăbușește, Guvernul a lovit în cei care țin cu adevărat țara în picioare, cetățenii, antreprenorii și marii retaileri care au susținut România chiar și în cele mai grele perioade, inclusiv în timpul pandemiei.

În loc să stimuleze investițiile și să protejeze mediul economic, actuala coaliție de guvernare pare paralizată între promisiuni și realitate, punând în genunchi economia și alimentând haosul social.

În acest context, analistul politic Bogdan Chirieac a lansat un mesaj tranșant la adresa Guvernului condus de Ilie Bolojan.

"Coaliția este blocată! Pe românește, Guvernul i-a ars pe cei mai vulnerabili. În niciun fel nu i-a atins pe cei care au resurse uriașe și rezultate absolut modeste. Justiția a rămas la fel de nefuncțională.

Problema fundamentală este că Guvernul Bolojan nu are niciun plan de țară. Și lucrul cel mai rău pe care l-a făcut e că a blocat investițiile. Blocarea investițiilor bagă România în recesiune și în haos.

România a fost răsfățată. Pentru cei din generația mea care știu cum arată alimentara goală pușcă înainte de 1989 și răsfățul de acum pe companiile occidentale care au ținut România în picioare inclusiv în pandemie, atunci când lanțurile de aprovizionare nu s-au rupt, nu ne-au lipsit fructele și legumele proaspete și alte produse.

Domnul Bolojan nu are niciun plan și este clar că este depășit de pălăria pe care o are", a declarat analistul politic Bogdan Chirieac, la România TV.