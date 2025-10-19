Ministrul luat în calcul, de la Cotroceni, să-l înlocuiască pe Bolojan: Va fi o lovitură gravă

Curtea Constituțională a României urmează să se pronunțe asupra pensiilor speciale ale magistraților, luni, 20 octombrie. Este de așteptat ca decizia judecătorilor să fie negativă, potrivit surselor România TV.

În cazul în care premierul Ilie Bolojan își va respecta promisiunea și va demisiona după o hotărâre nefavorabilă a CCR, actualul ministru al Finanțelor s-ar afla pe lista președintelui Nicușor Dan pentru a-i lua locul la Palatul Victoria.

Chirieac: Nu cred că-și va respecta cuvântul și va demisiona

Analistul Bogdan Chirieac consideră plauzibilă posibilitatea ca Alexandru Nazare să-l înlocuiască pe Ilie Bolojan în funcția de premier. Totuși, mai spune el, Bolojan nu-și va ține cuvântul și va rămâne în fruntea Guvernului.

„Dacă Nicușor Dan îl dorește premier pe Alexandru Nazare, atunci Nazare va fi viitorul premier al României. În legătură cu decizia CCR, onorabila Curte Constituțională dă din nou o decizie aberantă și va lăsa neatinse pensiile magistraților. Nu putem fi bucuroși pentru o astfel de decizie.

Problema este că Ilie Bolojan a anunțat că va demisiona dacă onorabila Curte îi va respinge legea. Dânsul, nu l-a obligat nimeni. Public a făcut această declarație, nu off the record. A apărut în fața camerelor de vederi, în fața întregii prese și a anunțat acest lucru.

Dacă nu va demisiona, va fi o lovitură gravă asupra credibilității sale. Eu nu cred că-și va respecta cuvântul și va demisiona. Dar dacă va face acest lucru, probabil se va retrage și din funcția de președinte PNL”, a declarat Chirieac, în direct la România TV.

Amintim că CCR a amânat de două ori decizia privind pensiile magistraților.