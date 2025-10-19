€ 5.0889
|
$ 4.3489
|

Subcategorii în Politica

 
Data publicării: 22:21 19 Oct 2025

Ministrul luat în calcul, de la Cotroceni, să-l înlocuiască pe Bolojan: Va fi o lovitură gravă
Autor: Iulia Horovei

ilie bolojan alexandru nazare Colaj DCNews/Iulia Horovei. Sursa foto: Agerpres/Freepik
 

Guvernul Bolojan e în așteptarea deciziei CCR privind speciile speciale ale magistraților.

Curtea Constituțională a României urmează să se pronunțe asupra pensiilor speciale ale magistraților, luni, 20 octombrie. Este de așteptat ca decizia judecătorilor să fie negativă, potrivit surselor România TV.

În cazul în care premierul Ilie Bolojan își va respecta promisiunea și va demisiona după o hotărâre nefavorabilă a CCR, actualul ministru al Finanțelor s-ar afla pe lista președintelui Nicușor Dan pentru a-i lua locul la Palatul Victoria.

Chirieac: Nu cred că-și va respecta cuvântul și va demisiona

Analistul Bogdan Chirieac consideră plauzibilă posibilitatea ca Alexandru Nazare să-l înlocuiască pe Ilie Bolojan în funcția de premier. Totuși, mai spune el, Bolojan nu-și va ține cuvântul și va rămâne în fruntea Guvernului.

„Dacă Nicușor Dan îl dorește premier pe Alexandru Nazare, atunci Nazare va fi viitorul premier al României. În legătură cu decizia CCR, onorabila Curte Constituțională dă din nou o decizie aberantă și va lăsa neatinse pensiile magistraților. Nu putem fi bucuroși pentru o astfel de decizie.

Problema este că Ilie Bolojan a anunțat că va demisiona dacă onorabila Curte îi va respinge legea. Dânsul, nu l-a obligat nimeni. Public a făcut această declarație, nu off the record. A apărut în fața camerelor de vederi, în fața întregii prese și a anunțat acest lucru.

Dacă nu va demisiona, va fi o lovitură gravă asupra credibilității sale. Eu nu cred că-și va respecta cuvântul și va demisiona. Dar dacă va face acest lucru, probabil se va retrage și din funcția de președinte PNL”, a declarat Chirieac, în direct la România TV.

Amintim că CCR a amânat de două ori decizia privind pensiile magistraților. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ilie bolojan
alexandru nazare
guvern
premier
ccr
pensii speciale
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 46 minute
Zeci de morți după ce Israelul și gruparea Hamas au încălcat armistițiul. Apel la Donald Trump
Publicat acum 47 minute
Trump îl avertizează pe Zelenski să accepte condițiile lui Putin sau să fie ”distrus” de Rusia (Financial Times)
Publicat acum 1 ora si 2 minute
Ministrul luat în calcul, de la Cotroceni, să-l înlocuiască pe Bolojan: Va fi o lovitură gravă
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Coaliția care poate răsturna toate calculele pentru Primăria Capitalei. Surpriză pe scena politică
Publicat acum 1 ora si 26 minute
Teren vecin cu gospodăriile oamenilor, făcut, din birou, arie protejată. ”Acest șoricel mai trăiește doar aici și-n Ungaria”
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 18 Oct 2025
Toate sigiliile de la contoarele de gaz ar putea fi schimbate. Autoritățile recunosc: "Singurul rol era să stopeze furtul"
Publicat pe 18 Oct 2025
Avocata Vasilica Enache a murit în blocul din Rahova. O rudă spune că explozia a avut loc în apartamentul ei
Publicat pe 17 Oct 2025
”În atenția proprietarilor: în niciun caz nu contactați Distrigaz”. Ce se întâmplă în majoritatea blocurilor din țară cu adevărat
Publicat pe 17 Oct 2025
Adrian Năstase, în doliu! Mesaj dureros
Publicat pe 17 Oct 2025
După explozia de la blocul Sectorul 5, vine întrebarea pe care nimeni nu vrea să o audă
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close