Data publicării:

Planul lui Putin care l-a șocat pe Trump. Ce urmează: "Avem o nouă ordine politică mondială. Republica Moldova e desertul"

Autor: Giorgiana Croitoru
Foto: Reuters
Foto: Reuters

Donald Trump avertizează: în două săptămâni aflăm dacă va fi pace sau dacă schimbăm foaia. Care e planul lui Vladimir Putin, de fapt. Ce se va întâmpla cu Republica Moldova.

O rachetă rusească a lovit o fabrică americană din Vestul Ucrainei, iar Donald Trump a transmis că i-a spus lui Vladimir Putin că este nemulțumit de acest eveniment. Mai mult, Donald Trump a spus că vom ști în 2 săptămâni dacă va fi pace în Ucraina, altfel va trebui să adopte o altă strategie.

Vladimir Putin nu urmărește negocieri, ci extinderea Rusiei până la litoralul Mării Negre și gurile Dunării, ceea ce ar pune presiune directă pe România. Republica Moldova este și ea vizată prin atacuri hibride, mai ales în contextul alegerilor din septembrie, unde pro-rușii sunt avantajați.

Mai mult, ordinea mondială se redefinește prin forță, iar sancțiunile economice s-au dovedit inutile, Rusia fiind susținută de China. Singura soluție ar putea fi sprijinirea Ucrainei cu armament sofisticat, inclusiv pentru a lovi Moscova.

"Lucrurile stau mult mai rău decât ne-am fi putut imagina. După Alaska, întâlnirea Trump - Putin, noi am sperat că totuși se va face pace, ceea ce e de dorit, mai ales pentru România: ca să-i ținem pe ruși la aproape 1000 km distanță de granițele noastre.

Putin nu vrea pace în realitate! El dorește să-și atingă obiectivul, anume cucerirea întregului litoral al Mării Negre aparținând Ucrainei și întinderea Federației Ruse până la gurile Dunării, graniță cu România.

Desigur, desertul este Republica Moldova, să nu ne băgăm degetele în ochi. Și așa Republica Moldova e atacată hibrid, pentru că în septembrie au alegeri parlamentare și pro-rușii se pare că sunt destul de în față față de europeni.

Trump a rămas șocat că după toate ofertele și primirea fastuoasă, Putin nu dă curs acestor lucruri.

S-a schimbat ordinea politică mondială, în sensul în care ea se bazează pe forță. Dacă acceptăm ca teritoriile ocupate cu forța de Rusia să devină Rusia, avem o nouă ordine politică mondială.

De aici încolo guvernează cine e mai puternic.

Putin dorește să ocupe cea mai mare parte din Ucraina și și-a dat seama de asta și Trump și vedeți că amenință că în 2 săptămâni schimbă foaia.

Cu sancțiunile economice nu faci nimic cu Rusia, că s-a dovedit că China ține Rusia în viață, dar cu armament sofisticat livrat Ucrainei ca să lovească Moscova, cu asta mai poți schimba din lucruri", a declarat analistul politic Bogdan Chirieac, în direct la România TV.

acest articol reprezintă o opinie
23 aug 2025, 13:04
