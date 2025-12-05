Declarațiile recente ale președintelui Nicușor Dan au deschis un val de controverse în spațiul public. Președintele a afirmat, în repetate rânduri, că se așteaptă ca mediul privat să vină nu doar cu strategii, ci chiar și cu propuneri de legi – afirmație care a stârnit reacții imediate din partea presei, a comentatorilor și chiar a unor ONG-uri. Andrei Caramitru, analist economic, spune că deși inițial a crezut că ar putea fi o formulare nefericită sau o influență din partea consilierilor, după o discuție cu oameni de la Cotroceni, și-a dat seama că mesajul reprezintă, de fapt, o viziune personală a președintelui.

"Președintele a făcut o declarație care a șocat pe multă lume și a și repetat-o de multe ori, zicând că se așteaptă ca mediul privat să vină cu strategii, inclusiv cu legi, dacă țineți minte treaba asta. Și a venit toată presa, mulți comentatori: "cum e posibil așa ceva?" , până și ONG-urile au spus: "Păi nu, ONG-urile ar trebuie să scrie, acesta este un fel lobby mascat", deci a fost un fel de mini-scandal mascat și a reptat-o de două ori. Eu am vorbit, nu zic cu cine, dar am vorbit cu câțiva oameni care sunt în jurul lui la Cotroceni ca să înțeleg dacă a venit asta (declarația președintelui Nicușor Dan n.r.) poate de la un consilier sau ceva.

De fapt, cei din aparatul de la Cotroceni spuneau că poate fi văzut rău un asemenea comentariu și președintele l-a repetat. Deci e clar că este o viziune a sa. El ce încearcă să facă cred că vrea să zică: "domnule, la masa de putere din țara asta nu pot să fie doar birocrații de stat și eventual entitățile de forță ale statului, doar ăia, trebuie să fie și societatea civilă, și zona economică pentru că până la urmă nu e doar un pol de putere, sunt mai multe poluri de putere", că nu suntem partidul comunist chinez, cum spunea domnul ambasador Zuckerman - și încearcă să aducă la masă și zonele vii ca să spunem așa, zonele care și creează ceva, nu doar controlează în România", a declarat Andrei Caramitru.

Avertismentul lui Andrei Caramitru: Ne apropiem de o situație foarte periculoasă

Pornind de la această declarație, Andrei Caramitru avertizează că România se apropie de un punct critic. El a explicat de ce actualul model economic și administrativ nu mai face față realităților secolului XXI și de ce, fără strategii inteligente și capital privat, statul riscă să nu mai funcționeze.

"Revenind la problema de bază, economia României și statul, așa cum sunt construite acum, nu mai fac față la realitatea economică și strategică a secolului XXI. Asta este situația. Deci nu mai avem creștere economică de vreo doi ani de zile, avem deficite enorme, nu putem să facem reforme, ne blocăm unii pe alții, societatea e în explozie - asta e o realitate, se duce către violență practic - deci cumva în momentul în care sistemul tău nu mai funcționează, ne apropiem de o situație destul de periculoasă, foarte periculoasă.

Dacă nu înțelegem că trebuie să ne mutăm din anii 1970 degradat, noi fiind în secolul XXI cu AI și digital... statul acesta vă spun - nu va mai exista. Trebuie cumva să ne mutăm în față și așa ceva nu se poate face decât dacă avem strategii economice deștepte, dacă aducem bani privați", a declarat Andrei Caramitru, la DC NEWS, fiind invitatul lui Bogdan Chirieac, alături de Excelența Sa Adrian Zuckerman.