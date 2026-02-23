€ 5.0968
|
$ 4.3195
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0968
|
$ 4.3195

Urmărește dezbaterea live

 
DCNews Politica Coaliția de guvernare decide banii țării. Moment de răscruce pentru Guvern? Bogdan Chirieac: Ar fi prima dată în lume când s-ar întâmpla așa ceva
Data actualizării: 13:11 23 Feb 2026 | Data publicării: 13:07 23 Feb 2026

Coaliția de guvernare decide banii țării. Moment de răscruce pentru Guvern? Bogdan Chirieac: Ar fi prima dată în lume când s-ar întâmpla așa ceva
Autor: Roxana Neagu

premierul ilie bolojan Premierul Ilie Bolojan. Inquam Photos/ Octav Ganea

Coliția de guvernare intră în ședință. Urmează să decidă bugetul țării pentru 2026. Întâlnirea vine pe fondul unor atacuri dure chiar din interiorul coaliției PSD - PNL - USR. 

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat subiectul, la Realitatea Plus, acolo unde realizatoarea emisiunii a ridicat problema: ”Nimeni nu mai înțelege de ce oamenii ăștia stau la aceeași masă, în timp ce, public, își lansează atacuri tot mai dure și tot mai dese. Cât de mult va cântări ca, astăzi, USR să se alieze cu Ilie Bolojan, pentru că înțelegem că mandatul celor de la USR este să susțină tăierile de 10%? Știți foarte bine că PSD nu este foarte încântat de această măsură și vrea să iasă la rampă cu măsurile de susținere pentru populație, măsurile de ajutor și nu tăieri peste tăieri. Este un moment de cotitură, de răscruce pentru soarta Guvernului Bolojan?”

Cum va funcționa Guvernul Bolojan, cu partide cu viziuni diferite, dar împreună

”Nu este niciun moment de cotitură. Nu va ieși nimeni de la guvernare, domnul Bolojan rămâne premier multă vreme de acum încolo. PSD va pune accentul pe programul acesta de relansare economică - acum, nu știu cum poți să relansezi economia, când ai majorat taxele și impozitele, ar fi prima dată în lume când s-ar întâmpla așa ceva. La relansarea economică, prima măsură e micșorarea taxelor și impozitelor. În cazul României, nu e vorba de micșorare, bine ar fi să le aducă așa cum au fost, dar nu se pune problema de așa ceva. A ieșit domnul Dominic Fritz într-o chestie total populistă, propunând o înțelegere ca anul ăsta și anul viitor să nu mai majoreze taxele. Păi unde să le mai majorezi, că te-ai dus la cer cu ele? Dar n-a zis nimeni de reducerea taxelor, pentru relansarea economică... 

Revenind la întrebarea dumneavoastră, da, PSD va merge pe ideea aceasta relansării economice, vor tăia 10% din personal, în administrație. Datul de oameni afară nu este o soluție, ci eficientizarea administrației - eventual reforma administrativ-teritorial care ar salva țara, din multe puncte de vedere. (...) 

Dar vor da niște oameni afară, lumea se va bucura, piețele vor reacționa pozitiv și fiecare partid politic își face propria politică, cu toții, însă, mergând pe aceeași direcție: tăieri, tăieri, tăieri, dar nu de la stat” este de părere analistul politic Bogdan Chirieac. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

acest articol reprezintă o opinie
bogdan chirieac
coalitia de guvernare
psd
pnl
usr
buget 2026
guvern bolojan
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 16 minute
”Imaginați-vă o Românie în care părinții primesc SMS cu momentul în care copilul trebuie vaccinat”. Semnalul Cristinei Pricop (Sanofi): Am uitat ce evităm. 350.000 de copii paralizau anual!
Publicat acum 21 minute
Prevenția în sănătate: de la cheltuială bugetară la investiție strategică în economia României
Publicat acum 34 minute
Examenele naționale – simulări, subiecte, noutăți. Prof. Bogdan Cristescu, la DC Edu - Video
Publicat acum 44 minute
Coaliția de guvernare decide banii țării. Moment de răscruce pentru Guvern? Bogdan Chirieac: Ar fi prima dată în lume când s-ar întâmpla așa ceva
Publicat acum 1 ora si 21 minute
ANAF verifică 62 de firme de pază pentru taxe și contribuții neachitate
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 13 ore si 49 minute
Vești bune pentru pensionari de la ministrul Manole. Mai multe creșteri de venituri, ”fără nicio discuție”
Publicat acum 5 ore si 56 minute
Horoscop 23 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 17 minute
Semnal de alarmă din BNR, după ce România a intrat în recesiune tehnică: Singura alternativă
Publicat acum 5 ore si 33 minute
Avionul HiSky, care s-a întors pe Otopeni, a decolat spre Hurghada, luni dimineață. Pasagerii au stat toată noaptea pe aeroport
Publicat acum 2 ore si 42 minute
Alerte de Cod Galben. Harta ANM cu zonele vizate de viscol și ninsoare
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close