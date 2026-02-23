Coaliția de guvernare decide banii țării. Moment de răscruce pentru Guvern? Bogdan Chirieac: Ar fi prima dată în lume când s-ar întâmpla așa ceva

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat subiectul, la Realitatea Plus, acolo unde realizatoarea emisiunii a ridicat problema: ”Nimeni nu mai înțelege de ce oamenii ăștia stau la aceeași masă, în timp ce, public, își lansează atacuri tot mai dure și tot mai dese. Cât de mult va cântări ca, astăzi, USR să se alieze cu Ilie Bolojan, pentru că înțelegem că mandatul celor de la USR este să susțină tăierile de 10%? Știți foarte bine că PSD nu este foarte încântat de această măsură și vrea să iasă la rampă cu măsurile de susținere pentru populație, măsurile de ajutor și nu tăieri peste tăieri. Este un moment de cotitură, de răscruce pentru soarta Guvernului Bolojan?”.

Cum va funcționa Guvernul Bolojan, cu partide cu viziuni diferite, dar împreună

”Nu este niciun moment de cotitură. Nu va ieși nimeni de la guvernare, domnul Bolojan rămâne premier multă vreme de acum încolo. PSD va pune accentul pe programul acesta de relansare economică - acum, nu știu cum poți să relansezi economia, când ai majorat taxele și impozitele, ar fi prima dată în lume când s-ar întâmpla așa ceva. La relansarea economică, prima măsură e micșorarea taxelor și impozitelor. În cazul României, nu e vorba de micșorare, bine ar fi să le aducă așa cum au fost, dar nu se pune problema de așa ceva. A ieșit domnul Dominic Fritz într-o chestie total populistă, propunând o înțelegere ca anul ăsta și anul viitor să nu mai majoreze taxele. Păi unde să le mai majorezi, că te-ai dus la cer cu ele? Dar n-a zis nimeni de reducerea taxelor, pentru relansarea economică...

Revenind la întrebarea dumneavoastră, da, PSD va merge pe ideea aceasta relansării economice, vor tăia 10% din personal, în administrație. Datul de oameni afară nu este o soluție, ci eficientizarea administrației - eventual reforma administrativ-teritorial care ar salva țara, din multe puncte de vedere. (...)

Dar vor da niște oameni afară, lumea se va bucura, piețele vor reacționa pozitiv și fiecare partid politic își face propria politică, cu toții, însă, mergând pe aceeași direcție: tăieri, tăieri, tăieri, dar nu de la stat” este de părere analistul politic Bogdan Chirieac.