€ 5.0887
|
$ 4.3702
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0887
|
$ 4.3702
 
DCNews Politica Motivele ascunse pentru care nici PNL, nici PSD, nu mai vor USR la guvernare. Bogdan Chirieac arată miza USR privind atacul asupra justiției
Data publicării: 22:13 11 Ian 2026

Motivele ascunse pentru care nici PNL, nici PSD, nu mai vor USR la guvernare. Bogdan Chirieac arată miza USR privind atacul asupra justiției
Autor: Andrei Itu

PROTEST_JUSTITIE_VICTORIEI_2025 Protest în Piața Victoriei, 13 decembrie 2025. Fotografie de Octav Ganea, INQUAM_Photos

Există mai multe motive pentru care PNL și PSD nu ar mai dori USR la guvernare. Analistul politic Bogdan Chirieac a subliniat și care e, de fapt, miza atacului foarte bine pus la punct asupra justiției.

 

În contextul în care se vorbește, din nou, despre ieșirea de la guvernare a Partidului Social Democrat și despre permanentele tensiuni din coaliție, analistul politic Bogdan Chirieac a punctat, într-o intervenție la România TV, care sunt motivele pentru care PSD, dar nici PNL, nu mai vor USR la guvernare.

PNL, cu excepția premierului, și PSD vor scoaterea USR de la guvernare

”Și PNL-ul, cu excepția domnului Ilie Bolojan, care e mai mult premierul USR sub acoperire în momentul acesta, vrea ieșirea de la guvernare a USR-ului. Atât PNL, la fel ca PSD, nu mai doresc să continue cu USR. Există motive suficiente, lăsând la o parte controversele asupra miniștrilor acestui partid. Doamna Țoiu este subiectul controversei vis-a-vis de semnarea Mercosur, nu știm nici acum dacă este bine sau nu că l-am semnat, despre doamna Buzoianu nu mai vorbim. Despre ce a fost la Apărare se știe, dar este vorba și despre atitudinea USR, care se crede, în continuare, un ONG și este pe distrugere, pe critică, în nici un caz pe construcție”, a spus Bogdan Chirieac.

Atac foarte bine pus la punct asupra justiției. Miza USR 

”USR e acum la guvernare, dar e departe de a promova soluții viabile. De pildă, atacul asupra justiției care este foarte bine pus la punct, bine instrumentat, s-a oprit în câteva organe de presă, care s-au încăpățânat să prezinte adevărul în privința justiției. 

Asta nu înseamnă că USR nu va dori în continuare șefia serviciilor sau procurorul-șef DNA ori procurorul general, folosind strada, la nevoie. Prin urmare, în această situație, și PNL, și PSD, care nu îndrăznește să o spună deschis, nu i-ar mai dori la guvernare pe cei din USR. PSD și PNL au suficientă majoritate în acest moment, pentru a face o coaliție funcțională, valabilă în Parlament, fără USR”, a mai spus analistul politic Bogdan Chirieac.

Vezi și - Șefa Curții de Apel București: "Se dorește preluarea controlului puterii judecătorești. E un plan matematic, cinic"

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

acest articol reprezintă o opinie
usr
psd
pnl
bogdan chirieac
justitie
iesire guvernare
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Momentul adevărului pentru acordul istoric UE - Mercosur. Anunțul Ursulei von der Leyen, în ciuda protestelor fermierilor europeni
Publicat acum 40 minute
Motivele ascunse pentru care nici PNL, nici PSD, nu mai vor USR la guvernare. Bogdan Chirieac arată miza USR privind atacul asupra justiției
Publicat acum 55 minute
La cât va ajunge euro în 2026. Eugen Rădulescu, consilier BNR, arată unde s-ar putea stabiliza
Publicat acum 1 ora si 24 minute
Peste 2.000 de elevi/preşcolari vor face cursuri online, luni, din cauza vremii nefavorabile
Publicat acum 2 ore si 5 minute
Planul unei armate europene care înlocuiește trupele americane staționate pe continent
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 10 Ian 2026
Șeful IPJ Dolj, Marius Daniel Mîrzacu, a murit la birou
Publicat pe 10 Ian 2026
Părintele Ioan Cozma și-a condus fiul, pe Matei, singur pe ultimul drum. A cedat lângă sicriu VIDEO
Publicat pe 09 Ian 2026
Consumul, în cădere liberă. Economistul Radu Georgescu: Niciodată n-am văzut așa ceva, de când mama m-a făcut
Publicat pe 09 Ian 2026
Cea mai puternică „imagine” după accidentul cumplit cu familia preotului Ioan Cozma. Vasile Ioana: Mi-au zis medicii / video
Publicat pe 09 Ian 2026
Petre Daea intervine în scandalul legat de Acordul UE - Mercosur. Ce spune fostul ministru al Agriculturii
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close