Motivele ascunse pentru care nici PNL, nici PSD, nu mai vor USR la guvernare. Bogdan Chirieac arată miza USR privind atacul asupra justiției

În contextul în care se vorbește, din nou, despre ieșirea de la guvernare a Partidului Social Democrat și despre permanentele tensiuni din coaliție, analistul politic Bogdan Chirieac a punctat, într-o intervenție la România TV, care sunt motivele pentru care PSD, dar nici PNL, nu mai vor USR la guvernare.

PNL, cu excepția premierului, și PSD vor scoaterea USR de la guvernare

”Și PNL-ul, cu excepția domnului Ilie Bolojan, care e mai mult premierul USR sub acoperire în momentul acesta, vrea ieșirea de la guvernare a USR-ului. Atât PNL, la fel ca PSD, nu mai doresc să continue cu USR. Există motive suficiente, lăsând la o parte controversele asupra miniștrilor acestui partid. Doamna Țoiu este subiectul controversei vis-a-vis de semnarea Mercosur, nu știm nici acum dacă este bine sau nu că l-am semnat, despre doamna Buzoianu nu mai vorbim. Despre ce a fost la Apărare se știe, dar este vorba și despre atitudinea USR, care se crede, în continuare, un ONG și este pe distrugere, pe critică, în nici un caz pe construcție”, a spus Bogdan Chirieac.

Atac foarte bine pus la punct asupra justiției. Miza USR

”USR e acum la guvernare, dar e departe de a promova soluții viabile. De pildă, atacul asupra justiției care este foarte bine pus la punct, bine instrumentat, s-a oprit în câteva organe de presă, care s-au încăpățânat să prezinte adevărul în privința justiției.

Asta nu înseamnă că USR nu va dori în continuare șefia serviciilor sau procurorul-șef DNA ori procurorul general, folosind strada, la nevoie. Prin urmare, în această situație, și PNL, și PSD, care nu îndrăznește să o spună deschis, nu i-ar mai dori la guvernare pe cei din USR. PSD și PNL au suficientă majoritate în acest moment, pentru a face o coaliție funcțională, valabilă în Parlament, fără USR”, a mai spus analistul politic Bogdan Chirieac.

