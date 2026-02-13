€ 5.0943
România, în haos, a intrat în recesiune tehnică. Bogdan Chirieac acuză "măcelul" decis din Palatul Victoria. Riscul principal
Data actualizării: 10:59 13 Feb 2026 | Data publicării: 10:59 13 Feb 2026

România, în haos, a intrat în recesiune tehnică. Bogdan Chirieac acuză ”măcelul” decis din Palatul Victoria. Riscul principal
Autor: Andrei Itu

ilie bolojan_INQUAM_Photos_George_Calin Ilie Bolojan / Inquam Photos / George Călin

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat cauzele intrării în recesiune a economiei din România și care este, în acest moment, riscul principal.

România a intrat, oficial, în recesiune tehnică. Analistul politic Bogdan Chirieac a fost întrebat, la Realitatea Plus, care sunt riscurile, în acest moment, în România, ce se poate întâmpla.

„Deocamdată, riscul principal este cel legat de mari mișcări sociale. Până la cifrele acestea seci,  - minus 0,2, minus 0,3 - lumea nu prea le înțelege, dar a înțeles exact esențialul: căderea abruptă a nivelului de trai. Taxele și impozitele aberante au lovit cetățenii obișnuiți. S-au lovit IMM-urile!

Pentru IMM-uri a fost măcel! Deciziile lui Ilie Bolojan, vis-a-vis de creșterea de taxe și impozite plus alte dispoziții legate de funcționarea companiilor economice din România, au fost catastrofale. De aici este această recesiune, de la felul cum se pun bețe în roate antreprenorilor din România. Problema fundamentală este că nu există niciun plan. În loc să se reducă cheltuielile statului, ei au lovit cetățenii vulnerabili și mediul privat”, a spus Bogdan Chirieac.

Reversul medaliei măsurilor luate de Bolojan

„Cheltuielile statului știți cum s-au redus? Prin abandonarea de proiecte economice importante pentru localități mici, dar foarte multe. Care este reversul medaliei? Nu s-au redus cheltuielile statului, dar s-au băgat în faliment mii și mii de companii private care executau acele lucrări.

Nu există nicio strategie, lucru pe care noi îl semnalăm de la venirea la putere a domnului prim-ministru Ilie Bolojan. Și dacă încep să îi vină bani europeni, precum are promisiune în acest an, domnul Bolojan nu va avea cu cine lucra plus că administrația nu s-a reformat deloc. 

Administrația nu semnează, inclusiv pe proiecte pe bani europeni, nu semnează. Totul e blocat, deoarece administrația nu știe cine pleacă, cine rămâne. În acest moment, România este în haos economic, politic și social. Asta am reușit să facem, ba chiar și cultural, cu acea prevedere care a scos în stradă actorii de la Teatrul Național”, a conchis analistul politic Bogdan Chirieac.

acest articol reprezintă o opinie
recesiune tehnica
bogdan chirieac
recesiune
