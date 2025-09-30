€ 0.0000
|
$ 0.0000
|

Subcategorii în Politica

 
Data publicării: 00:18 30 Sep 2025

Rectificarea bugetară, pe ministere. Bogdan Chirieac: Bani gratis, aruncați pe geam
Autor: Tiberiu Vasile

adrian-negrescu-bani-bnr_80340400 Foto: Agerpres
 

Guvernul a aprobat parțial rectificarea bugetară pe 2025, alocând ministerelor mai puțin de jumătate din sumele solicitate. Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat situația.

Guvernul României a lansat în consultare proiectul de rectificare bugetară pentru anul 2025, după ce ordonatorii principali de credite au solicitat suplimentări de buget de aproape 80 de miliarde de lei. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a precizat însă că nu este posibil ca suma întreagă să fie alocată, ci doar o parte — aproximativ 38 de miliarde lei — din care 25 de miliarde provin din venituri suplimentare și restul din redistribuiri între ministere. Nazare a subliniat că scopul este ca ministerele să primească resursele necesare, nu neapărat sumele cerute de fiecare, întrucât spațiul fiscal este restrâns și trebuie menținut deficitul bugetar la 8,4% din PIB

Proiectul de rectificare presupune atât tăieri, cât și suplimentări de credite bugetare. Banii ar urma să fie împărțiți astfel: pentru Ministerul Sănătății se vor aloca 3,4 miliarde de lei pentru Casa de Sănătate, medicamente compensate și concedii medicale. La Transporturi vor ajunge peste 2 miliarde de lei pentru investiții și facturi restante. În ceea ce privește Ministerul Muncii, aici vedem o sumă în valoare de 2,5 miliarde de lei, dintre care un miliard pentru facturile consumatorilor casnici. Apoi, pentru Ministerul Energiei este vorba de 1 miliard de lei pentru plata furnizorilor. La Finanțe se alocă o sumă de 18,3 miliarde de lei, din care 12,1 miliarde doar pentru dobânzi și 1,6 miliarde pentru fondul de rezervă bugetară.

Nu toate ministerele au primit cât au solicitat. De pildă, Ministerul Mediului a cerut 4 miliarde, dar primește doar 600 de milioane. Cultura a solicitat 375 de milioane, dar primește doar 6 milioane. Ministerul de Externe nu a primit nimic, deși ceruse 100 de milioane. Totodată, de la Ministerul Fondurilor Europene se taie 3,2 miliarde de lei. Într-un final, Ministerul Apărării Naționale – e important de menționat – va lua bani de la înzestrare, astfel încât să se asigure plata pensiilor și salariilor din domeniu anul acesta. Analistul Bogdan Chirieac a comentat acest subiect într-o intervenție la România TV.

"Oamenii aceștia ne demonstrează încă o dată că nu știu ce fac"

„Oamenii aceștia ne demonstrează încă o dată că nu știu ce fac. La Ministerul Fondurilor Europene s-au tăiat 3,2 miliarde de lei. Ceea ce-mi spune mie că noi renunțăm la bani europeni, pentru că acele 3,2 miliarde sunt, de fapt, cofinanțări. Deci, noi, cu 3,2 miliarde, bani gratis, sunt aruncați pe geam. Toate statele europene, în absorbția fondurilor, au o supracontractare. De ce? Vine controlul de la Comisia Europeană și spune că ‘proiectul X trebuie tăiat’. Atunci, ei iau un alt proiect care a fost supus acelorași reguli de licitație - asta e esențial.

De pildă, Polonia are aceleași reguli de licitație și pentru piața internă și pentru fonduri, și zic atunci: ‘ok, dacă nu ne finanțați proiectul acesta, uite-l pe ăsta’. Și atunci ei nu pierd bani. Noi nu facem asta. Mă rog, este o situație clasică a ‘statului putred’. Ei au hotărât acele sume, dar nu le-au punctat încă. Deci urmează să vedem. Nu s-a mișcat birocrația românească și știm asta. Proiectele din PNRR, cele nefinalizate, au zis că le mută și că le fac pe fondurile de coeziune, pe banii europeni.

Nu s-a întâmplat încă lucrul acesta. Deci, te gândeai că poate au hotărât din iunie și sunt mutate în iulie. Nu, nu a fost așa! Suntem cu ele în aer. Faptul că Alexandru Nazare a fost silit să ceară 12 miliarde de lei în plus la buget, doar pentru dobânzi, ne arată că n-am făcut bugetul corect pentru anul acesta. Nu au trecut tot. Boloș, fost ministru al Finanțelor, a cărui demisie obișnuiam să o cer zilnic, a făcut gafe în finanțe și acum e la Fonduri Europene. Ce să mai zicem. Dobânzile pe care România trebuia să le plătească anul acesta nu au fost trecute toate în buget, pur și simplu”, a comentat Bogdan Chirieac.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

guvernul bolojan
rectificare bugetara
fonduri europene
bogdan chirieac
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 12 minute
Rectificarea bugetară, pe ministere. Bogdan Chirieac: Bani gratis, aruncați pe geam
Publicat acum 1 ora si 35 minute
Aeroportul Otopeni, afectat și astăzi de o dronă civilă. O cursă Turkish Airlines, în pericol, la aterizare
Publicat acum 1 ora si 46 minute
Talibanii din Afganistan au întrerupt internetul. Motivul din spatele deciziei
Publicat acum 1 ora si 51 minute
27.000 de lei pentru 4 luni de serviciu militar voluntar. Bogdan Chirieac, exemplu din SUA: Ce avantaje primesc cei care fac armata
Publicat acum 2 ore si 17 minute
Centrala nucleară din Zaporojie, fără energie electrică de 6 zile
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Sep 2025
ANAF are, de la CURIERI, lista românilor care au trimis colete cu plata ramburs: Cine sunt cei vizați de anti-fraudă
Publicat pe 28 Sep 2025
SRI-stul de la Fisc, ”deconspirat” din greșeală de Finanțe. Prima imagine cu ”agentul sindical”
Publicat pe 28 Sep 2025
Trupul Ioanei Popescu a fost abandonat la morga spitalului. Statul o va înmormânta
Publicat pe 28 Sep 2025
Rezultate alegeri R. Moldova. Avertismentul lansat de Băsescu, după întrebarea lui Chirieac: Scenariu negru pentru Chișinău
Publicat pe 28 Sep 2025
Partidul Maiei Sandu câștigă alegerile din R. Moldova cu un scor de 48%, la numărarea a peste 95% din voturi
 
toiu vs szijjarto analiza pe discursul de la adunarea generala onu Țoiu vs Szijjártó. Analiză pe discursul de la Adunarea Generală ONU

de Val Vâlcu

cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close