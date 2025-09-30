Rectificarea bugetară, pe ministere. Bogdan Chirieac: Bani gratis, aruncați pe geam

Guvernul României a lansat în consultare proiectul de rectificare bugetară pentru anul 2025, după ce ordonatorii principali de credite au solicitat suplimentări de buget de aproape 80 de miliarde de lei. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a precizat însă că nu este posibil ca suma întreagă să fie alocată, ci doar o parte — aproximativ 38 de miliarde lei — din care 25 de miliarde provin din venituri suplimentare și restul din redistribuiri între ministere. Nazare a subliniat că scopul este ca ministerele să primească resursele necesare, nu neapărat sumele cerute de fiecare, întrucât spațiul fiscal este restrâns și trebuie menținut deficitul bugetar la 8,4% din PIB.

Proiectul de rectificare presupune atât tăieri, cât și suplimentări de credite bugetare. Banii ar urma să fie împărțiți astfel: pentru Ministerul Sănătății se vor aloca 3,4 miliarde de lei pentru Casa de Sănătate, medicamente compensate și concedii medicale. La Transporturi vor ajunge peste 2 miliarde de lei pentru investiții și facturi restante. În ceea ce privește Ministerul Muncii, aici vedem o sumă în valoare de 2,5 miliarde de lei, dintre care un miliard pentru facturile consumatorilor casnici. Apoi, pentru Ministerul Energiei este vorba de 1 miliard de lei pentru plata furnizorilor. La Finanțe se alocă o sumă de 18,3 miliarde de lei, din care 12,1 miliarde doar pentru dobânzi și 1,6 miliarde pentru fondul de rezervă bugetară.

Nu toate ministerele au primit cât au solicitat. De pildă, Ministerul Mediului a cerut 4 miliarde, dar primește doar 600 de milioane. Cultura a solicitat 375 de milioane, dar primește doar 6 milioane. Ministerul de Externe nu a primit nimic, deși ceruse 100 de milioane. Totodată, de la Ministerul Fondurilor Europene se taie 3,2 miliarde de lei. Într-un final, Ministerul Apărării Naționale – e important de menționat – va lua bani de la înzestrare, astfel încât să se asigure plata pensiilor și salariilor din domeniu anul acesta. Analistul Bogdan Chirieac a comentat acest subiect într-o intervenție la România TV.

"Oamenii aceștia ne demonstrează încă o dată că nu știu ce fac"

„Oamenii aceștia ne demonstrează încă o dată că nu știu ce fac. La Ministerul Fondurilor Europene s-au tăiat 3,2 miliarde de lei. Ceea ce-mi spune mie că noi renunțăm la bani europeni, pentru că acele 3,2 miliarde sunt, de fapt, cofinanțări. Deci, noi, cu 3,2 miliarde, bani gratis, sunt aruncați pe geam. Toate statele europene, în absorbția fondurilor, au o supracontractare. De ce? Vine controlul de la Comisia Europeană și spune că ‘proiectul X trebuie tăiat’. Atunci, ei iau un alt proiect care a fost supus acelorași reguli de licitație - asta e esențial.

De pildă, Polonia are aceleași reguli de licitație și pentru piața internă și pentru fonduri, și zic atunci: ‘ok, dacă nu ne finanțați proiectul acesta, uite-l pe ăsta’. Și atunci ei nu pierd bani. Noi nu facem asta. Mă rog, este o situație clasică a ‘statului putred’. Ei au hotărât acele sume, dar nu le-au punctat încă. Deci urmează să vedem. Nu s-a mișcat birocrația românească și știm asta. Proiectele din PNRR, cele nefinalizate, au zis că le mută și că le fac pe fondurile de coeziune, pe banii europeni.

Nu s-a întâmplat încă lucrul acesta. Deci, te gândeai că poate au hotărât din iunie și sunt mutate în iulie. Nu, nu a fost așa! Suntem cu ele în aer. Faptul că Alexandru Nazare a fost silit să ceară 12 miliarde de lei în plus la buget, doar pentru dobânzi, ne arată că n-am făcut bugetul corect pentru anul acesta. Nu au trecut tot. Boloș, fost ministru al Finanțelor, a cărui demisie obișnuiam să o cer zilnic, a făcut gafe în finanțe și acum e la Fonduri Europene. Ce să mai zicem. Dobânzile pe care România trebuia să le plătească anul acesta nu au fost trecute toate în buget, pur și simplu”, a comentat Bogdan Chirieac.