Planul lui Nicușor Dan cu USR-ul, pe 10 ani. Bogdan Chirieac: Avem dovezi clare

Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit, într-o intervenție la Realitatea Plus, despre ambițiile de viitor al președintelui Nicușor Dan cu partidul USR, în recentul scandal în care se cere demisia Dianei Buzoianu de la Ministerul Mediului, în criza apei din Prahova și Dâmbovița. De asemenea, Bogdan Chirieac a prezentat dovezi clare cu privire la sprijinul fără echivoc pe care Nicușor Dan îl acordă USR-ului, în diverse momente, dar care ar putea intra în contradicție cu Constituția României.

Diana Buzoianu ar putea pleca de la Ministerul Mediului, doar dacă Nicușor Dan va dori asta

”Dacă ne așteptăm ca USR să demisioneze de undeva, așteptăm degeaba. Deci, doamna Buzoianu nu va demisiona, sub nicio formă, ci doar dacă va fi chemată de președintele Nicușor Dan și i se va cere demisia, precum s-a întâmplat în cazul domnului Moșteanu.

La schimbările preconizate în România, în perioada următoare, este evident că, Excelența sa, președintele Dan, se bazează pe partidul său USR. Avem dovezi clare. Candidatul Drulă, la Primăria Generală a Capitalei, a fost sprijinit de domnul Nicușor Dan, care a participat la ceremonia de lansare. Clipurile sale electorale l-au inclus pe președinte. Acum o susține, pe față, direct pe doamna ministru Diana Buzoianu. A adus USR la guvernare, deși nu era nevoie de el. Coaliția celor trei partide plus minoritățile avea peste 50%, deci nu era nevoie de USR”, a spus Bogdan Chirieac.

Nicușor Dan se bazează pe USR

”Domnul președinte Nicușor Dan se bazează pe acest partid, în politica pe care o va face în România, în următorii 5 sau 10 ani. Este fără echivoc, din punctul acesta de vedere. Nicușor Dan nu l-a luat în Franța pe Sorin Grindeanu, să discute despre cum să dezvolte în continuare infrastructura României, nu l-a luat nici pe Bolojan. (Vezi aici detalii - Fritz, alături de Nicușor Dan la întrevederea cu primarul Parisului)

Nu știu care este politica președintelui Dan. Până acum, a fost un om echilibrat, nu i se poate reproșa, mai puțin chestiunea asta, la limita Constituției, cu sprijinul deschis la adresa unui candidat la Primăria Generală a Capitalei, dar și Traian Băsescu a făcut asta, cu Vasile Blaga în 2008”, a declarat Bogdan Chirieac.

Semne de întrebare cu Strategia de Apărare. În ce direcție o va îndrepta Nicușor Dan

Cu privire la semnele de întrebare privind Strategia de Apărare, analistul politic Bogdan Chirieac a spus:

”Vom asista la un război româno-român, cum a fost acela din 2014-2017, când justiția, în loc să ducă lupta împotriva corupției, atât de necesară în România, a devenit o vendetă politică, pentru eliminarea adversarilor politici și pentru lichidarea capitalului românesc? Este o întrebare. Domnul Dan este un om foarte inteligent, sper să nu facă asta și să meargă într-o altă direcție, pe dezvoltarea României și să avem, într-adevăr, o luptă eficientă, după lege, împotriva corupției.

Deocamdată, se pare că partidul în care are încredere președintele nostru este USR. Nu știu pe ce se bazează acestă încredere, deoarece USR-ul actual nu are nicio legătură cu USR-ul pe care îl aștepta România. Este o adunare de indivizi, care au luat toate tarele partidelor vechi și niciuna dintre calitățile partidelor vechi, deoarece aceste partide vechi au mai avut și calități, altfel nu eram în NATO și Uniunea Europeană.