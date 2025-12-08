Tragedie în Tenerife, după un val devastator: Doi români au murit. ”Da, el este bărbatul”

”Știe cineva unde ne putem adresa pentru informații oficiale legate de tragedia de ieri de la Los Gigantes? Doi prieteni de-ai noștri români erau acolo ieri, iar azi nu mai răspund la telefon. Un bărbat și o femeie. Orice informație este utilă” este mesajul dureros transmis pe un grup de ”Români în Tenerife”, unul care prevestea o tragedie.

Astăzi, autoritățile au confirmat că patru persoane au murit tragic, iar alte trei au fost rănite, după ce au fost luate de un val puternic la un complex de piscine naturale de la poalele stâncilor Los Gigantes, din Tenerife.

Sunt amândoi decedați. MAE a confirmat doar un român mort

Două victime sunt de cetățenie română, turiști. Ambii au decedat, conform persoanei care a publicat inițial mesajul: ”Da, el este bărbatul - cel de 35 de ani n.r. - iar partenera lui a decedat în spital azi dimineață. Familiile au fost sunate de la Poliție ca să le confirme că sunt amândoi decedați”.

Printre victime se numără doi bărbați, unul în vârstă de 35 de ani și o femeie în vârstă de 55 de ani. O altă femeie a suferit un stop cardiac la fața locului, dar a fost resuscitată și transportată cu elicopterul la spital. Din păcate, aceasta a murit ulterior la spital, arată informațiile oficiale. Se presupune că femeia resuscitată, decedată ulterior la spital ar fi românca, partenera românului de 35 de ani. Alte două persoane au fost, de asemenea, prinse în apă, dar au reușit să ajungă să se salveze singuri.

Un val imens a aruncat turiștii în larg

Printre victime, s-ar mai număra turiști din Italia și Slovenia. Tragedia s-a produs după ce au fost luați prin surprindere de un val care a aruncat victimele în apă în nord-vestul insulei.

Amintim că 8 noiembrie, a fost cea mai tragică zi din Insulele Canare. În acea zi, trei persoane au murit și 15 au fost rănite în incidente separate pe insulă din cauza valurilor mari. Autoritățile locale asociază decesele cu ”lipsa unei înțelegeri reale” a condițiilor maritime locale în rândul turiștilor.

Se pare că în Puerto de la Cruz, în ciuda unei avertizări de valuri de până la 4 metri, nu a existat nicio barieră pentru turiști.