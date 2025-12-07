€ 5.0919
Data actualizării: 12:34 07 Dec 2025 | Data publicării: 12:19 07 Dec 2025

Explozie într-un bloc din Iași, provocată de o scurgere de gaz
Autor: Doinița Manic

pompieri_30123200 Foto: Inquam Photos/ George Călin
 

O explozie a avut loc într-un bloc din Iași.

Un bărbat, în vârstă de aproximativ 50 de ani, a suferit arsuri de gradul I la nivelul feţei şi mâinilor, în urma unei explozii care a avut loc duminică dimineaţa într-un apartament situat pe strada Roman Vodă nr. 1 din municipiul Iaşi, transmite Agerpres.

Cauza exploziei

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Iaşi, din primele informaţii furnizate, explozia ar fi fost provocată de o scurgere de gaz de la o butelie. 

La sosirea forţelor de intervenţie ale ISU, s-a confirmat faptul că a avut loc o explozie neurmată de incendiu, fără degajări de fum.

Structura de rezistenţă a blocului nu a fost afectată

"La locul evenimentului au fost direcţionate de urgenţă două autospeciale de stingere cu apă şi spumă (ASAS), o autospecială de intervenţie pentru descarcerare (AID), o autospecială pentru salvări de la înălţime (ASII) şi un echipaj de prim ajutor (EPA). În urma incidentului, o victimă de sex masculin, în vârstă de aproximativ 50 de ani, a fost identificată conştientă, prezentând arsuri de gradul I la nivelul feţei şi mâinilor. Aceasta a fost preluată de echipajul medical şi transportată la spital pentru investigaţii şi îngrijiri medicale de specialitate", a transmis ISU Iaşi.

În urma evaluării efectuate de echipajele ISU şi ISCT, s-a constatat că structura de rezistenţă a blocului nu a fost afectată, iar evacuarea celorlalţi locatari nu a fost necesară. 

