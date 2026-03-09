€ 5.0979
Stiri

DCNews Stiri Sute de români repatriați din Orientul Mijlociu după izbucnirea războiului
Data publicării: 22:16 09 Mar 2026

Sute de români repatriați din Orientul Mijlociu după izbucnirea războiului
Autor: Dana Mihai

Sute de români repatriați din Orientul Mijlociu după izbucnirea războiului - Imagine realizata cu AI Sute de români repatriați din Orientul Mijlociu după izbucnirea războiului - Imagine realizata cu AI

Ilie Bolojan a anunțat repatrierea a sute de români surprinși de război în Orientul Mijlociu, prin zboruri organizate din Muscat și Doha.

"Continuăm efortul de a repatria cetățenii români surprinși de izbucnirea războiului în zone periculoase.

273 de români aduși în țară cu zboruri din Oman

În această dimineață au ajuns la București 273 de cetățeni români, cu două zboruri de la Muscat – Oman, operate în cadrul mecanismului RescUE, parte a Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene. Transportul cetățenilor români de la Dubai la Muscat a fost organizat cu 9 autocare de către consulatul român din Emiratele Arabe Unite (mai jos, imagini cu plecarea convoiului de autocare).

Din Arabia Saudită a ajuns astăzi la București un zbor asistat, cu 191 de cetățeni români evacuați de la Doha.
În a doua parte a săptămânii vom organiza cel puțin încă un zbor din Muscat, în cadrul Mecanismului de Protecție Civilă, destinat cetățenilor români din categorii vulnerabile.

Zboruri suplimentare din Dubai către România

Mulțumim autorităților din Emiratele Arabe Unite pentru că, în conformitate cu înțelegerea pe care am stabilit-o la finalul săptămânii trecute, au deschis culoare de zbor pentru două curse zilnice Fly Dubai către România. Cele operate azi au adus la București 164 de cetățeni români, alături de cetățeni din alte state UE. Potrivit informațiilor din acest moment, există bilete disponibile pentru curse similare în următoarele zile.

De la terminalul secundar al aeroportului Dubai sunt operate curse ale mai multor companii aeriene care îi aduc în țară pe turiștii români transportați în Emiratele Unite prin agențiile de turism. Port discuții cu reprezentanții acelor companii care nu și-au îndeplinit încă această obligație.

Citește și: Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 10: Iranul respinge planul lui Macron/Trump critică noul lider suprem

Prioritatea absolută este să aducem acasă, în siguranță, românii, prin zboruri asistate, comerciale sau prin intermediul Mecanismului European.

După ce acest obiectiv esențial va fi îndeplinit, vom face o analiză aprofundată a felului în care a fost organizată și a decurs operațiunea de repatriere a cetățenilor români, astfel încât, dacă vor mai fi astfel de crize, statul român să se bazeze pe lecțiile acestei experiențe dificile", a scris Ilie Bolojan pe pagina sa de Facebook.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ilie bolojan
repatriere români Orientul Mijlociu
