Cine e primarul de la PNL Cluj, condamnat după ce a „finalizat" un parc doar pe hârtie
Data actualizării: 14:56 09 Mar 2026 | Data publicării: 14:54 09 Mar 2026

Cine e primarul de la PNL Cluj, condamnat după ce a „finalizat” un parc doar pe hârtie
Autor: Andrei Itu

pnl_inquam_photos_george_calin_70917900 Sigla PNL - Inquam Photos / George Călin

Scena politică din Cluj este marcată în această perioadă de o decizie a Judecătoriei Gherla la adresa unui primar ales din partea PNL.

Vasile-Ioan Lup, primarul comunei Fizeșu Gherlii de la PNL a primit o condamnare cu suspendare și mai multe interdicții, după ce instanța a hotărât că acesta a falsificat semnătura unui consilier local pe un document oficial, cu scopul de a urgenta plata unor lucrări neterminate.

De asemenea, faptul primarul comunei Fizeșu Gherlii este trimis în judecată și într-un alt dosar penal, fiind acuzat de delapidare.

Parc „finalizat” doar pe hârtie

În toamna anului 2021 Primăria Fizeșu Gherlii trebuia să recepționeze lucrările de amenajare a unui parc de joacă, investiție de aproape 60.000 de lei. Chiar dacă la fața locului lucrările erau departe de a fi terminate, presiunea termenelor de plată pare să fi adus o soluție riscantă.

Conform probelor de la dosar, după ce membrii comisiei de recepție nu au dorit să semneze procesul-verbal din cauza deficiențelor, documentul a apărut ulterior „completat” cu toate semnăturile necesare.

Verdict după expertiza grafologică

Chiar dacă în fața judecătorilor edilul nu a recunoscut fapta, probele tehnice au fost clare. Experții criminaliști au comparat scrisul de pe actul oficial cu semnătura reală a primarului. Semnătura contrafăcută arăta asemănări frapante cu stilul de scriere al lui Vasile-Ioan Lup. Practic, a fost o variație a propriei sale semnături.

De asemenea, un test poligraf făcut în timpul anchetei asupra viceprimarului a dezvăluit „reacții inconstante” atunci când acesta a fost chestionat dacă știe cine a semnat în locul consilierului. Ulterior, el a admis că avea „anumite bănuieli”.

Pedeapsa decisă de magistrații de la Gherla poate fi atacată cu apel


Magistrații de la Gherla au decis o pedeapsă de 1 an și 7 luni de închisoare cu suspendare și un termen de supraveghere de 2 ani.

Mai mult, are interdicții complementare, respectiv nu mai poate fi ales: Timp de 2 ani, Vasile-Ioan Lup nu mai are dreptul de a candida pentru autoritățile publice. De asemeena, trebuie să presteze muncă în folosul comunității, respectiv 100 de zile de muncă neremunerată la primăria pe care a condus-o sau Primăria din Gherla. Totodată, instanța a decis anularea actelor, respectiv desființarea procesului-verbal falsificat.

Decizia magistraților nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

Vezi și - Un primar din Cluj, reținut după ce a luat acasă televizorul și laptopul din primărie

