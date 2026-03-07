Poliția Rutieră a „intrat” tare în mașinile cu volan pe dreapta

Potrivit unui comunicat al Poliţiei Române, în urma unei analize s-a constatat că, la nivel naţional, în perioada 2020-2025, din totalul accidentelor în care au fost implicate autovehicule prevăzute cu postul de conducere pe partea dreaptă, aproximativ 84% s-au produs din cauza nerespectării normelor legale în vigoare de către conducătorii vehiculelor menţionate anterior.

Pe data de 19 februarie, poliţiştii rutieri au desfăşurat controale la nivel naţional, având în vedere dinamica accidentelor de circulaţie în care sunt implicate vehicule cu post de conducere pe partea dreaptă.

În cadrul acestei acţiuni au fost verificate 865 de autovehicule prevăzute cu postul de conducere pe partea dreaptă, dintre care 461 înmatriculate în România şi 404 înmatriculate în alte state.

În urma neregulilor constatate, au fost aplicate 595 de sancţiuni contravenţionale, dintre care 567 pentru nerespectarea prevederilor OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, iar 28 pentru nerespectarea prevederilor altor acte normative.

Dintre acestea, 42 de sancţiuni contravenţionale au fost aplicate pentru deficienţe tehnice constatate la autovehicule prevăzute cu post de conducere pe partea dreaptă.

Totodată, au fost aplicate 102 sancţiuni contravenţionale pentru nerespectarea regimului legal de viteză şi 5 pentru depăşire neregulamentară.

În cadrul acţiunii, au fost reţinute 21 de permise de conducere şi 49 de certificate de înmatriculare, fiind constatate 3 infracţiuni la regimul rutier şi 3 infracţiuni de altă natură.