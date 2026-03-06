€ 5.0941
Rețea de exploatare sexuală și droguri destructurată în Neamț: 17 victime, multe minore din centre de plasament
Data actualizării: 12:34 06 Mar 2026 | Data publicării: 12:33 06 Mar 2026

Rețea de exploatare sexuală și droguri destructurată în Neamț: 17 victime, multe minore din centre de plasament
Autor: Alexandra Curtache

FOTO cu rol ilustrativ: Freepik @naypong

Cinci persoane cu vârste cuprinse între 19 şi 38 de ani au fost arestate preventiv pentru comiterea infracţiunilor de trafic de minori, trafic de persoane, complicitate la trafic de minori, trafic de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc şi efectuare, fără drept, de operaţiuni cu produse ştiind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive.

„Din probatoriul administrat a rezultat că, în perioada 2024 - 2026, femeia cercetată, împreună cu un bărbat, de 38 de ani, ar fi recrutat în scopul exploatării sexuale, transportat şi adăpostit în diferite imobile mai multe victime, minore şi majore.

Pentru a câştiga încrederea victimelor, femeia, sub pretextul unei relaţii de prietenie, le-ar fi oferit produse cosmetice, ieşiri la diferite restaurante, cadouri (telefoane mobile sau alte obiecte de valoare), iar ulterior, pentru a le da sentimentul că ar face parte din familie, le-ar fi implicat în diverse treburi casnice", a transmis, vineri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ.

După ce victimele ar fi devenit apropiate de suspectă, aceasta le-ar fi determinat să presteze, în folosul ei, servicii sexuale contra cost.

Victime vulnerabile, inclusiv din centre de plasament

„Dintre cele 17 persoane vătămate, identificate până în prezent, minore şi majore, majoritatea sunt din familii dezorganizate şi cu un grad de vulnerabilitate extrem de ridicat, o parte dintre acestea fiind instituţionalizate în centrele situate în oraşul Târgu Neamţ.

De asemenea, cele două persoane ar fi oferit victimelor droguri de mare risc din categoria cristalelor şi cocaină, acesta fiind un alt mod de a le determina să practice servicii sexuale contra cost pentru ei", a precizat IPJ Neamţ.

Sumele provenite din activitatea infracţională ar fi fost însuşite de către cele două persoane cercetate.

Complici implicați în transportul victimelor și traficul de droguri

Cercetările au arătat şi faptul că femeia ar fi beneficiat de sprijinul unui alt bărbat, de 32 de ani, care ar fi transportat mai multe victime minore, în locaţiile de întâlnire cu diverşi clienţi.

„În sarcina aceluiaşi bărbat, de 32 de ani, s-a reţinut şi faptul că, în perioada 2025 - 2026, ar fi procurat, deţinut, oferit cu titlu gratuit, vândut direct sau prin intermediul unui alt bărbat, de 19 ani, diferite cantităţi de 2 MMC, cocaină şi 4BMC, cu sume între 500 şi 750 de lei la o tranzacţie. Investigaţiile au reliefat că un alt bărbat, tot de 19 ani, ar fi fost o sursă de aprovizionare cu substanţe interzise pentru persoanele în cauză", menţionează anchetatorii.

Percheziții în Târgu Neamț și Timișești

Procurorii DIICOT Neamţ, sprijinţi de poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate, au efectuate zece percheziţii în oraşul Târgu Neamţ şi comuna Timişeşti, în urma cărora au descoperit diferite cantităţi de canabis, cocaină, produs psihoactiv 9 OH HHC, grindere, sume de bani, înscrisuri, precum şi alte mijloace de probă.

Cei cinci suspecţi au fost reţinuţi şi ulterior arestaţi preventiv de judecătorii Tribunalului Neamţ.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Neamţ. 

neamt
droguri
plasament
