€ 5.0937
|
$ 4.3883
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0937
|
$ 4.3883
 
DCNews Stiri Șeful NATO, Mark Rutte, răspuns la inițiativa umbrelei nucleare franceze a lui Macron
Data publicării: 19:53 05 Mar 2026

Șeful NATO, Mark Rutte, răspuns la inițiativa umbrelei nucleare franceze a lui Macron
Autor: Iulia Horovei

mark rutte emmanuel macron Secretarul general al NATO (s) și președintele francez Emmanuel Macron (d). Sursa foto: Agerpres

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a comentat propunerea umbrelei nucleare franceze a președintelui Emmanuel Macron și cum se raportează alianța la protecția SUA.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a salutat joi, 5 martie, propunerea președintelui francez Emmanuel Macron de a extinde capacitatea de descurajare nucleară a țării sale, dar a declarat că umbrela nucleară a SUA va rămâne garantul suprem al securității europene, potrivit TVP World.

Macron a anunțat, săptămâna aceasta, că Franța își va mări arsenalul nuclear și va permite partenerilor europeni să găzduiască avioane de luptă franceze în misiuni de descurajare, în urma îngrijorărilor din partea aliaților cu privire la relația SUA.

Rutte salută inițiativa unei umbrele nucleare franceze, dar amintește protecția americană

Mark Rutte a declarat că actualizarea doctrinei nucleare a Franței de către Macron va îngreuna evaluarea Rusiei a descurajării și apărării europene, Totodată, el a spus că susține discuțiile privind cooperarea nucleară dintre Paris și mai multe capitale europene, dar că Europa nu se poate lipsi de protecția SUA și a încercat să respingă îngrijorările cu privire la angajamentul Washingtonului de a apăra Europa.

„Garantul suprem, suprem al modului nostru de viață este, în cele din urmă, umbrela nucleară a Statelor Unite, iar aceasta este esențială”, a declarat Rutte pentru Reuters într-un interviu.

Rutte a mai declarat că nu se îndoiește de angajamentul Statelor Unite față de NATO și de protejarea securității europene. „Sunt absolut convins că SUA sunt complet angajate față de NATO”, a spus el. „Statele Unite știu că pentru a rămâne în siguranță (pe) continentul american, au nevoie de un Atlantic sigur, o Europă sigură, o Arctică sigură”, a adăugat el.

Emmanuel Macron a afirmat că regândirea doctrinei nucleare franceze a fost făcută în transparență cu Washingtonul și este complementară misiunii nucleare a NATO

Citește și: •  Umbrela nucleară franceză deasupra Europei și României: Bogdan Chirieac explică ce are de făcut Nicușor Dan

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

mark rutte
nato
emmanuel macron
umbrela nucleara
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 24 minute
Uite ce elegant spune Coita că Țoiu e varză
Publicat acum 34 minute
Șeful NATO, Mark Rutte, răspuns la inițiativa umbrelei nucleare franceze a lui Macron
Publicat acum 38 minute
Trump vrea să decidă cine va conduce Iranul, după modelul din Venezuela
Publicat acum 42 minute
Decizia surprinzătoare luată de Xi Jinping înainte de vizita lui Donald Trump în China
Publicat acum 49 minute
Risc major în instanță cu dosarele trimise spre judecare. De ce face DNA mai puțin spectacol. Dezvăluire din ÎCCJ
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 7 minute
Oana Țoiu, criză de nervi după ce a lăsat-o pe fiica lui Ponta în mijlocul războiului. Update: A plecat din conferința de presă
Publicat acum 7 ore si 50 minute
Ponta: Doamna Țoiu a dat-o pe fiica mea minoră jos din avionul care aducea români
Publicat acum 7 ore si 4 minute
Fiica lui Ponta, lăsată de Oana Țoiu în mijlocul războiului. Chirieac: O asemenea bestialitate eu nu am cum să o comentez
Publicat acum 11 ore si 41 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 6: Trump vrea să decidă viitorul lider al Iranului / Kremlinul afirmă că războiul din Iran nu este al Rusiei
Publicat acum 8 ore si 52 minute
Demisii record ale magistraților. Victor Alistar (ÎCCJ): De ce s-a ajuns la exod
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close