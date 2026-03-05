Șeful NATO, Mark Rutte, răspuns la inițiativa umbrelei nucleare franceze a lui Macron

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a salutat joi, 5 martie, propunerea președintelui francez Emmanuel Macron de a extinde capacitatea de descurajare nucleară a țării sale, dar a declarat că umbrela nucleară a SUA va rămâne garantul suprem al securității europene, potrivit TVP World.

Macron a anunțat, săptămâna aceasta, că Franța își va mări arsenalul nuclear și va permite partenerilor europeni să găzduiască avioane de luptă franceze în misiuni de descurajare, în urma îngrijorărilor din partea aliaților cu privire la relația SUA.

Rutte salută inițiativa unei umbrele nucleare franceze, dar amintește protecția americană

Mark Rutte a declarat că actualizarea doctrinei nucleare a Franței de către Macron va îngreuna evaluarea Rusiei a descurajării și apărării europene, Totodată, el a spus că susține discuțiile privind cooperarea nucleară dintre Paris și mai multe capitale europene, dar că Europa nu se poate lipsi de protecția SUA și a încercat să respingă îngrijorările cu privire la angajamentul Washingtonului de a apăra Europa.

„Garantul suprem, suprem al modului nostru de viață este, în cele din urmă, umbrela nucleară a Statelor Unite, iar aceasta este esențială”, a declarat Rutte pentru Reuters într-un interviu.

Rutte a mai declarat că nu se îndoiește de angajamentul Statelor Unite față de NATO și de protejarea securității europene. „Sunt absolut convins că SUA sunt complet angajate față de NATO”, a spus el. „Statele Unite știu că pentru a rămâne în siguranță (pe) continentul american, au nevoie de un Atlantic sigur, o Europă sigură, o Arctică sigură”, a adăugat el.

Emmanuel Macron a afirmat că regândirea doctrinei nucleare franceze a fost făcută în transparență cu Washingtonul și este complementară misiunii nucleare a NATO.

