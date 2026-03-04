€ 5.0959
DCNews Stiri 400.000 de euro, daune morale pentru familia fetiței decedate la Spitalul Huși acum 12 ani
Data actualizării: 18:36 04 Mar 2026 | Data publicării: 18:33 04 Mar 2026

400.000 de euro, daune morale pentru familia fetiței decedate la Spitalul Huși acum 12 ani
Autor: Tiberiu Vasile

400.000 € daune morale pentru familia fetiței decedate la Spitalul Huși acum 12 ani Justiție. Foto: Unsplash

Tribunalul Vaslui acordă 400.000 euro daune morale familiei fetiței decedate la Spitalul Huși.

Magistraţii de la Tribunalul Vaslui au decis, miercuri, că părinţii şi alte patru rude ale unei fetiţe, care a decedat în urmă cu 12 ani, la vârsta de 4 ani, după ce ar fi fost tratată necorespunzător la Spitalul Municipal "Dimitrie Castroian" Huşi, trebuie să primească daune morale în valoare de 400.000 de euro pentru pierderea suferită.

Decizia, care nu este definitivă, vine după ce în primă instanţă, la Judecătoria Huşi, fuseseră stabilite daune morale în valoare de 240.000 euro pentru cei şase membri ai familiei fetiţei. Suma trebuie plătită în solidar de medicul pediatru care a gestionat cazul fetiţei şi de Spitalul Huşi.

"Obligă în solidar pârâţii Bianu Paraschiv Floreta şi Spitalului Municipal 'Dimitrie Castroian' Huşi să plătească reclamantului Bedregeanu Daniel suma de 125.000 EUR, reclamantei Bedregeanu Cerasela suma de 125.000 EUR, reclamantei B.D.I., prin reprezentanţi legali Bedregeanu Daniel şi Bedregeanu Cerasela suma de 25.000 EUR, reclamantului B.D.A., prin reprezentanţi legali Bedregeanu Daniel şi Bedregeanu Cerasela suma de 25.000 EUR, reclamantei Bedregeanu Cornelia suma de 50.000 EUR şi reclamantei Iordache Mariana suma de 50.000 EUR, în echivalent în lei la data plăţii, cu titlu de daune morale", se arată în decizia instanţei vasluiene.

Cadrele medicale de la Spitalul Municipal Huşi au fost acuzate de decesul fetiţei în vârstă de 4 ani

Totodată, judecătorul a respins cererea medicului de chemare în garanţie a societăţii de asigurări Astra - prin lichidator judiciar KPMG Restructuring SPRL, ca neîntemeiată.

În octombrie 2014, o familie din satul vasluian Plopi, comuna Buneşti-Avereşti, a acuzat cadrele medicale de la Spitalul Municipal Huşi pentru decesul fetiţei lor în vârstă de 4 ani, căreia i s-a administrat tratament antibiotic fără să fi fost testată în prealabil. De cealaltă parte, conducerea spitalului a susţinut că în acest caz a fost vorba despre o "evoluţie fulminantă a bolii", care a condus la decesul pacientei. Medicii au admis, însă, că fetiţei nu i s-a făcut o testare antialergică prealabilă. Inspectoratul de Poliţie al Judeţului a demarat, la rândul său, cercetări în acest caz, fiind deschis dosar penal pentru moarte suspectă.

Ministerul Sănătăţii a aplicat mai multe amenzi contravenţionale în urma verificărilor

Ministerul Sănătăţii a aplicat mai multe amenzi contravenţionale, după ce a constatat, în urma verificării modului în care a fost gestionat cazul fetiţei de 4 ani, că au fost încălcate ordinul privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor, protocoalele de tratament în urgenţă, protocoalele de administrare a medicamentelor, precum şi Regulamentul intern de organizare şi funcţionare a spitalului.

Medicul pediatru care era de gardă în ziua în care fetiţa a fost adusă la spital a primit mai multe sancţiuni, inclusiv "vot de blam" din partea Colegiului Medicilor, dar a continuat să profeseze în unitatea medicală.

În urma unui proces care a durat patru ani, nu s-a găsit niciun vinovat din punct de vedere penal pentru decesul fetiţei.

Familia a ales ulterior să deschidă o nouă acţiune în instanţă, dar pe cale civilă, solicitând despăgubiri morale, conform Agerpres.

