Bogații din Orient fug de teama războiului din Iran: Zboruri de până la 350.000$ cu avioanele private

Persoanele extrem de bogate din Orientul Mijlociu se îndreaptă spre rute de evacuare cu avioane private, dispuși să plătească până la 350.000 de dolari pentru a părăsi regiunea, după ce SUA și Israel au efectuat atacuri coordonate asupra Iranului în weekend, intensificând tensiunile din zonă.

Arabia Saudită, singurul bilet spre Europa

Locuitorii înstăriți din Dubai și Abu Dhabi au apelat rapid la firme private de securitate, în căutarea unui mod sigur de a ieși din Golf, potrivit New York Post. Mulți sunt gata să suporte costuri uriașe pentru un zbor de peste zece ore până în Arabia Saudită, de unde pot continua către Europa cu avioane private.

„Arabia Saudită este singura opțiune reală pentru cei care vor să părăsească regiunea în acest moment”, a explicat Ameerh Naran, director executiv al Vimana Private, companie de brokeraj pentru zboruri private.

Printre cei care caută să plece se află directori de mari companii financiare, dar și turiști înstăriți care se aflau în vizită în Golf.

„Am fost contactați de o varietate de clienți, inclusiv familii, persoane fizice și companii care doresc să plece din regiune fie din teamă pentru siguranța lor, fie din motive de afaceri, pentru că au nevoie să poată călători”, a declarat Ian McCaul, reprezentant al firmei britanice de securitate Alma Risk.

Cererea neașteptată pentru aceste rute de evacuare a făcut ca prețurile pentru charterele private către Europa să sară până la 350.000 de dolari, spun surse din industrie.

Dubaiul, printre țintele iranienilor

Dubaiul s-a aflat printre țintele represaliilor iraniene după ce Teheranul a lansat atacuri sâmbătă. Imagini recente arată hotelul de lux Fairmont The Palm cuprins de flăcări, în urma interceptării unui atac aerian iranian de către forțele Emiratelor Arabe Unite. Resturi provenite din interceptare au căzut aproape de hotel.

În paralel, pe rețelele sociale au circulat imagini și clipuri cu dârele de fum lăsate pe cer de rachete, în timp ce atacurile iraniene cu drone și rachete au continuat să lovească regiunea.

Atacurile americano-israeliene, denumite „Operation Epic Fury”, au fost declanșate după ce Iranul a refuzat să-și dezmembreze programul nuclear, în ciuda săptămânilor de negocieri. Președintele Trump avertizase repetat că Teheranul va suporta consecințe serioase dacă nu ajunge la un acord cu Statele Unite, conform New York Post.

