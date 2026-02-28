”Bogații” cu apartamente în Dubai plâng. Imobiliarele, lovite de Epic Fury



”Achizițiile imobiliare în Dubai erau oricum investiții speculative cu puțin șanse de câștig pe termen mediu sau lung, consideră analistul financiar Adrian Negrescu, findcă zona turistică e limitată, iar pe partea de shopping nu poți compensa. Zona imobiliară va resimți un șoc puternic după operațiunea Epic Fury și atacurile iraniene. Mare parte din proprietățile din Dubai aparțin unor fonduri de investiții, nu unor persoane private. Într-o astfel de criză, dintr-o zonă de conflict fondurile de investiții se grăbesc să iasă, deci valoarea proprietății scade puternic. Cei care și-au luat un apartament sau o casă acolo au costuri de întreținere, pază etc, prețul scade, nu găsesc cui să vândă sau să închirieze” avertizează Negrescu.