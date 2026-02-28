€ 5.0953
|
$ 4.3179
|

Subcategorii în Economie

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.3179
 
DCNews Economie ”Bogații” cu apartamente în Dubai plâng. Imobiliarele, lovite de Epic Fury
Data actualizării: 18:31 28 Feb 2026 | Data publicării: 18:17 28 Feb 2026

”Bogații” cu apartamente în Dubai plâng. Imobiliarele, lovite de Epic Fury

imagine cu blocuri de locuinte din Dubai Foto cu caracter ilustrativ Pixabay

Dubai-ul a fost o destinație preferată a românilor care doreau să-și pună averea la adăpost de fisc și impozite. Și-au cumpărat apartamente sau vile în emirat, iar astăzi văd cum se topesc  banii.


”Achizițiile imobiliare în Dubai erau oricum investiții speculative cu puțin șanse de câștig pe termen mediu sau lung, consideră analistul financiar Adrian Negrescu, findcă zona turistică e limitată, iar pe partea de shopping nu poți compensa. Zona imobiliară va resimți un șoc puternic după operațiunea Epic Fury și atacurile iraniene. Mare parte din proprietățile din Dubai aparțin unor fonduri de investiții, nu unor persoane private. Într-o astfel de criză, dintr-o zonă de conflict fondurile de investiții se grăbesc să iasă, deci valoarea proprietății scade puternic. Cei care și-au luat un apartament sau o casă acolo au costuri de întreținere, pază etc, prețul scade, nu găsesc cui să vândă sau să închirieze” avertizează Negrescu. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Incendiu pe celebra insulă artificială Palm Jumeirah. 4 persoane au fost rănite
Publicat acum 16 minute
”Bogații” cu apartamente în Dubai plâng. Imobiliarele, lovite de Epic Fury
Publicat acum 51 minute
Ținta atacului asupra Iranului. Diferenţa faţă de atacul din vara anului 2025
Publicat acum 1 ora si 9 minute
Ali Khamenei este în viaţă, anunţă televiziunea iraniană. Ministrul iranian de Externe confirmă
Publicat acum 1 ora si 21 minute
Reuniune de urgenţă a Consiliului de Securitate al ONU, după atacurile asupra Iranului
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 10 minute
Valuri de rachete interceptate de Emiratele Arabe Unite. Explozii în Abu Dhabi, Dubai/ Imagini video din Doha
Publicat acum 9 ore si 47 minute
Israelul, "lovituri preventive" asupra Iranului, coordonate cu SUA. Update: Prima reacţie a NATO - LIVE TEXT
Publicat acum 4 ore si 14 minute
Epic Fury, atacul care depășește tot ce s-a văzut. Ofensiva SUA - Israel, demonstrație de forță fără precedent față de Teheran/ Gen. Mîndrescu: Când se vor opri
Publicat acum 10 ore si 0 minute
Horoscop 28 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 9 ore si 11 minute
Atac "preventiv" al Israelului asupra Iranului. Chirieac: Suntem în zorii unui Al Treilea Război Mondial
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close