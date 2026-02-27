”Noi nu puteam identifica peste porcină din carne, decât dacă porcul era viu. Gândiți-vă ceea ce se întâmplă când vine carne să se valorifice din alte state, pe teritoriul României. Acea carne poate are pestă porcină, se duce la om în gospodărie, își pregătește mâncarea, ce rămâne poate dă la animale și infectează... pentru că toate focarele de pestă apar or la mistreți, de la resturi de mâncare, or în gospodăria țăranului. De acolo, pe o rază de 10 km, că așa spune UE, trebuie să sacrifici și să omori tot” este problema ridicată de către ministrul Agriculturii, Florin Barbu, care spune că tot ce intră pe teritoriul României trebuie testat. ”Trebuie să vedem realitatea” a mai spus el.

Scenariul unui sabotaj la carnea de porc din România

Jurnalistul Răzvan Dumitrescu a precizat, în emisiunea ”Ce se întâmplă?” de la DCNews, din discuțiile purtate off the record, că i-a spus o persoană: ”un centimetru cub de splină de porc infectat dacă-l aruncă cineva unde trebuie, peste gard, într-o fermă, acolo va fi pestă porcină”.

”Exact, așa este! Iar virusul dispare în 6 luni - 1 an” a confirmat ministrul Barbu. Întrebat dacă poate fi și sabotaj, oficialul a răspuns: ”Da, poate fi acest lucru. Noi am eradicat în tot ce înseamnă industrie, mai sunt 25 de focare în gospodării sau în zonele în care a mers mistrețul. Cum ne revenim un pic, cum apare peste porcină în zona industrială”.

Răzvan Dumitrescu a mai subliniat că această pestă porcină nu apare, în general, într-o gospodărie oarecare, ci-n zone industriale, cu ferme în care totul este controlat. Chiar și-n aceste condiții, ministrul Agriculturii spune că România are ”cele mai performante ferme, cele mai bune condiții de biosecuritate”. ”Și totuși apare la noi” conchide el subiectul.