€ 5.0953
|
$ 4.3179
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.3179
 
DCNews Politica ”Acolo va fi pestă porcină”. Scenariul unui sabotaj la carnea de porc românească. Ministrul Barbu îl confirmă: Cum ne revenim un pic, cum apare
Data actualizării: 11:58 27 Feb 2026 | Data publicării: 11:55 27 Feb 2026

EXCLUSIV ”Acolo va fi pestă porcină”. Scenariul unui sabotaj la carnea de porc românească. Ministrul Barbu îl confirmă: Cum ne revenim un pic, cum apare
Autor: Roxana Neagu

ferme porci foto ilustrativ arhivă

Carnea de porc este o adevărată industrie cu mari jucători pe piață, evident că nu doar în context românesc, ci internațional. Nu degeaba discuția despre cine are cea mai bună carne de porc e încă deschisă. Dar jocul este mereu corect? Sau pot apărea și practici cel puțin neloiale?

”Noi nu puteam identifica peste porcină din carne, decât dacă porcul era viu. Gândiți-vă ceea ce se întâmplă când vine carne să se valorifice din alte state, pe teritoriul României. Acea carne poate are pestă porcină, se duce la om în gospodărie, își pregătește mâncarea, ce rămâne poate dă la animale și infectează... pentru că toate focarele de pestă apar or la mistreți, de la resturi de mâncare, or în gospodăria țăranului. De acolo, pe o rază de 10 km, că așa spune UE, trebuie să sacrifici și să omori tot” este problema ridicată de către ministrul Agriculturii, Florin Barbu, care spune că tot ce intră pe teritoriul României trebuie testat. ”Trebuie să vedem realitatea” a mai spus el.

Scenariul unui sabotaj la carnea de porc din România

Jurnalistul Răzvan Dumitrescu a precizat, în emisiunea ”Ce se întâmplă?” de la DCNews, din discuțiile purtate off the record, că i-a spus o persoană: ”un centimetru cub de splină de porc infectat dacă-l aruncă cineva unde trebuie, peste gard, într-o fermă, acolo va fi pestă porcină”. 

”Exact, așa este! Iar virusul dispare în 6 luni - 1 an” a confirmat ministrul Barbu. Întrebat dacă poate fi și sabotaj, oficialul a răspuns: ”Da, poate fi acest lucru. Noi am eradicat în tot ce înseamnă industrie, mai sunt 25 de focare în gospodării sau în zonele în care a mers mistrețul. Cum ne revenim un pic, cum apare peste porcină în zona industrială”. 

Răzvan Dumitrescu a mai subliniat că această pestă porcină nu apare, în general, într-o gospodărie oarecare, ci-n zone industriale, cu ferme în care totul este controlat. Chiar și-n aceste condiții, ministrul Agriculturii spune că România are ”cele mai performante ferme, cele mai bune condiții de biosecuritate”. ”Și totuși apare la noi” conchide el subiectul. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

pesta porcina
ministrul agriculturii
ferma de porci
florin barbu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Cutremur economic în România, o adevărată undă de șoc: Peste 5000 de firme au dispărut în ianuarie!
Publicat acum 24 minute
Marte intră în Pești. Astrologul DCNews îți spune tot ce trebuie să știi - VIDEO
Publicat acum 31 minute
Acordul UE-Mercosur intră în vigoare provizoriu
Publicat acum 31 minute
Toxina cereulidă din laptele praf suspect, depistată pentru prima dată la un bebeluș din Franța
Publicat acum 32 minute
Robert Cazanciuc: Îl felicit pe Rareș Hopincă, președintele PSD, Sector2...
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 4 minute
Schimbare privind bonurile fiscale, importantă și pentru cetățeni și pentru companii. Apare un nou sistem - ce presupune asta
Publicat acum 6 ore si 40 minute
Horoscop 27 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 18 minute
Afacerea care se va transforma în doar câteva zile într-un business de zeci de milioane de euro
Publicat acum 1 ora si 17 minute
Ce au găsit anchetatorii în ”spatele” clubului de noapte The Buddhist, din București FOTO VIDEO
Publicat acum 4 ore si 42 minute
Legea privind pensiile speciale ale magistraților, promulgată de Nicușor Dan
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close