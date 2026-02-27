€ 5.0955
DCNews Stiri Afacerea care se va transforma în doar câteva zile într-un business de zeci de milioane de euro
Data actualizării: 11:02 27 Feb 2026 | Data publicării: 10:32 27 Feb 2026

Afacerea care se va transforma în doar câteva zile într-un business de zeci de milioane de euro
Autor: Doinița Manic

Imagine cu economistul Adrian Negrescu Adrian Negrescu arată care e una dintre cele mai profitabile afaceri la începutul primăverii. Foto: Agerpres

Economistul Adrian Negrescu spune că anumite tipuri de afaceri se vor transforma în doar câteva zile în business-uri de zeci de milioane de euro.

Este vorba despre piața florilor care la început de martie înregistrează în fiecare an o explozie a vânzărilor. Potrivit economistului Adrian Negrescu, românii cheltuie pentru florile cumpărate între 1 și 8 martie peste 40 de milioane de euro. Totuși, există și o parte tristă a realității: producătorii locali pierd teren în fața importurilor.

VEZI ȘI: Trandafiri roșii "otrăviți" cu insecticide interzise, „cancerigene pentru om”

Economistul Adrian Negrescu: Piața florilor din România intră în cea mai efervescentă perioadă a anului

"Piața florilor din România intră, la început de martie, în cea mai efervescentă perioadă a anului, când mărțișoarele și buchetele pentru Ziua Femeii transformă florăriile într-un business de zeci de milioane de euro în doar câteva zile. Între 1 și 8 martie, românii sunt așteptați să cheltuiască peste 40 de milioane de euro pe flori, potrivit unei analize de specialitate.

Dincolo de aglomerația din florării, datele indică însă o realitate mai nuanțată: creșterea pieței este susținută în principal de scumpiri, în timp ce producătorii locali pierd teren în fața importurilor, iar volatilitatea rămâne regula jocului într-o industrie dependentă de sezonalitate și de puterea de cumpărare a populației", a scris Adrian Negrescu pe pagina sa de Facebook, făcând referire la analiza Frames privind business-ul din piața florilor din România în 2026.

VEZI ȘI: Scăderea consumului în România lovește în restaurante, hoteluri și servicii. Adrian Negrescu „Riscă falimentul. E un semnal de alarmă major”

Ce flori cumpără românii de Mărțișor și Ziua Femeii

”Preferințele cumpărătorilor sunt dictate în 2026 de o combinație între tradiție, buget și contextul meteorologic. Florile de sezon - zambile și frezii - rămân în topul preferințelor clasice. Trandafirii, pe de altă parte, înregistrează o creștere a cererii, devenind o opțiune de „siguranță” pentru cumpărători - motivul principal este stabilitatea prețului și oferta abundentă din piață, făcându-i o alegere previzibilă din punct de vedere financiar.

Ghioceii, pe de altă parte, beneficiază de un interes crescut, propulsat de factori emoționali - simbolul primăverii după valul târziu de ninsori din februarie- și, foarte important în contextul inflației, de prețul lor mult mai accesibil", arată analiza Frames.

Secretul succesului

”Jucătorii din retail (florăriile fizice și online) au oportunități mari de creștere, însă succesul depinde de o gestionare strictă a stocurilor în perioadele de vârf (precum zilele de 1 și 8 Martie) și de capacitatea de a absorbi fluctuațiile de preț ale importatorilor.

Pentru producătorii locali, viitorul pe termen scurt este sumbru în lipsa unor subvenții pentru energie, aceștia fiind practic scoși din piață de costurile de producție mult prea mari comparativ cu marfa din import”, a precizat Adrian Negrescu, managerul Frames.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

adrian negrescu
flori
1 martie
ziua femeii
