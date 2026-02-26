Dani Mocanu „rupe tăcerea” din arest. Acum un an ne îndemna să votăm cu Nicușor Dan

„Eu votez pro-Europa / Nicușor votez, că vrеau să progresez / Vreau să fie pace-n țară și modernă ca-n afară / Președintele perfect pentru un trăi ca-n Occident”, cânta Dani Mocanu în 2025, înainte de turul doi al alegerilor prezidențiale.

În 2025, Dani Mocanu îndemna la vot „pro-Europa” și cânta despre „un trai ca-n Occident”. Un an mai târziu, artistul trăiește, într-adevăr, în Occident, în frumoasa Italie. Putem spune chiar că a progresat, cum chiar el spunea că vrea.

Astăzi, Dani Mocanu, aflat în arest la domiciliu în Italia, după ce a fost condamnat definitiv în România la patru ani de închisoare pentru tentativă de omor și tulburarea ordinii publice, a lansat un atac fără precedent la adresa sistemului de justiție din România.

Sunt „versuri” și despre o procuroare. Nu știm dacă i se adresează chiar procuroarei de caz Carmina Brânduș, de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș sau este doar o metaforă.

Iată „versurile”, zicerile, din maneaua lui Dani Mocanu, nemulțumit de cum arată România astăzi și, mai ales, sistemul de justiție:

După 32 de dosare, după ani de cercetare,

S-a dat mandat, zvonul în țară, urmărire generală.



Doamnă procuroare, doamnă procuroare,

Ai fabricat vreo 10-11 dosare.



Mai ții minte când mi-ai zis încet

Că ți s-a dat ordin să mă faci pachet?



Stăteai cu sânii scoși în fața mea,

Dar sângele de procuror prin vene îți curgea.



Ți-am explicat că nu e tentativă de omor,

Dar fratele meu deja era încătușat pe hol.



Am un info de la Napoli, un info pentru toți fraierii,

Tot eu rămân number one și urmărit general.



Domn judecător de la Curtea de Apel,

N-ai judecat pe Mocanu Daniel,

Ai judecat artistul tatuat cu barbă,

E doar un mit că justiția e oarbă.



M-ai condamnat nevinovat,

România e pe bune cel mai corupt stat.



M-ai obligat, prins prin sentința ta,

Să-mi abandonez copiii și căsuța mea.



Râdeau boschetarii, fraierii din sală

Când m-au dat în urmărire generală.



Dușmanii mei s-au strâns și s-au îmbătat,

„Gata, mă, în sfârșit l-au arestat!”



Prăduitorii declară în instanță,

Că au rămas cu handicap, gradul 1 pe viață.



Au vreo șase sute de mii, săracii inculți,

Mai bine plec la pușcărie și îi las amărâți”.

De ce sunt acuzați frații Mocanu

În noiembrie 2025, Dani Mocanu a primit o condamnare de patru ani, în timp ce fratele lui, Ionuț Nando Mocanu, are de executat o pedeapsă de șapte ani.

Frații Mocanu au fugit din România înainte de pronunțarea sentinței de condamnare, fiind localizați în Italia, de unde autoritățile române încearcă să-i aducă în țară.

Cei doi sunt acuzați că, în anul 2022, au bătut cu o rangă un bărbat într-o benzinărie din municipiul Pitești. Agresiunea a avut loc în noaptea de 18 spre 19 august 2022, polițiștii intervenind la fața locului în urma unui apel la 112.