Se dă startul interviurilor pentru funcţiile de conducere de la Parchetul General, DNA şi DIICOT - calendarul audierilor

Ministerul Justiției a demarat procedura de selecție pentru ocuparea funcțiilor de conducere din cadrul marilor parchete. Interviurile au loc în perioada 23–26 februarie 2026. Primii candidați audiați sunt cei care aspiră la funcția de procuror general al României.

Ministerul Justiției anunțase în data de 16 februarie că toţi cei 19 candidaţi care s-au înscris pentru funcţiile de conducere de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie şi Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism au îndeplinit condiţiile necesare.

Cei care aspiră la funcția de procuror general al României, audiați luni, 23 februarie

Astfel, potrivit calendarului, Cristina Chiriac, procuror-şef serviciu în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie Iaşi, şi Bogdan-Ciprian Pîrlog, procuror militar în cadrul Parchetului militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti, susţin, luni, interviurile pentru funcţia de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PICCJ).

Tot luni, Marius I. Voineag, actualul procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, va susţine interviul pentru ocuparea funcţiei de adjunct al procurorului general al PICCJ, transmite Agerpres.

Cine aspiră pentru funcția de procuror-șef al DNA vor susține interviurile marți, 24 februarie

Marţi, 24 februarie, vor susţine interviurile candidaţii pentru ocuparea funcţiei de procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie:

* Ioan-Viorel Cerbu, procuror în cadrul DNA, delegat în funcţia de procuror-şef adjunct;

* Vlad Grigorescu, procuror în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

* Tatiana Toader, procuror-şef adjunct al DNA.

Tot marţi, vor susţine interviurile candidaţii pentru ocuparea celor două funcţii de procuror-şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, respectiv:

* Marinela Mincă, procuror-şef al Secţiei judiciare în cadrul DNA;

* Mihai Prună, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de urmărire penală;

* Marius-Ionel Ştefan, procuror-şef serviciu în cadrul DNA - Serviciul Teritorial Piteşti.

Lista celor care vor susține interviurile miercuri, 25 februarie

Miercuri, 25 februarie, vor susţine interviurile candidaţii pentru ocuparea funcţiei de procuror-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi anume:

* Ioana-Bogdana Albani, procuror-şef serviciu în cadrul DIICOT - structura centrală;

* Antonia Diaconu, procuror-şef serviciu în cadrul DIICOT - Serviciul Teritorial Piteşti;

* Alina Albu, procuror-şef al DIICOT;

* Codrin-Horaţiu Miron, procuror-şef serviciu în cadrul DIICOT - Serviciul Teritorial Timişoara;

* Bogdan-Ciprian Pîrlog, procuror militar în cadrul Parchetului militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti.

Lista candidaților care vor susține interviurile joi, 26 februarie

Joi, 26 februarie, vor susţine interviurile candidaţii pentru ocuparea celor două funcţii de procuror-şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, respectiv:

* Aurel-Cristian Lazăr, procuror în cadrul DIICOT - Serviciul Teritorial Timişoara;

* Alex-Florin Florenţa, procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;

* Claudia-Ionela Curelaru, procuror-şef adjunct al DIICOT;

* Gill-Julien Grigore-Iacobici, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa;

* Mihai-Răzvan Negulescu, procuror în cadrul DIICOT.

Când vor fi publicate rezultatele interviurilor pentru funcţiile de conducere de la Parchetul General, DNA şi DIICOT

Potrivit Ministerului Justiţiei, timpul de susţinere a proiectului pentru exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere este de maxim 30 de minute, iar timpul dedicat pentru întrebări şi răspunsuri este de cel mult o oră.

Conform calendarului estimativ, rezultatele selecţiei vor fi publicate la data de 2 martie. Tot atunci, propunerile motivate ale ministrului Justiţiei vor fi înaintate Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii în vederea emiterii avizului consultativ.

Funcţiile de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte şi cea de procuror-şef al DNA rămân vacante începând cu data de 31 martie, iar cea de procuror-şef al DIICOT de la 14 aprilie.

Legea prevede că pot fi numiţi în funcţiile de conducere care fac obiectul procedurii de selecţie procurorii care au o vechime minimă de 15 ani în funcţia de procuror sau judecător.

Nu pot fi numiţi procurorii care au făcut parte din serviciile de informaţii sau au colaborat cu acestea ori cei care au un interes personal ce influenţează sau ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate şi imparţialitate a atribuţiilor prevăzute de lege.