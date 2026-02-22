De ce a mers Nicușor Dan, până la urmă, la Consiliul pentru Pace? Miza diplomatică între Washington și Bruxelles. Băsescu: A mers la risc. S-a forțat un rezultat

România a făcut un pas calculat, cu potențial de impact diplomatic, într-un context internațional tot mai tensionat. După o ezitare inițială, președintele a decis să participe, în calitate de observator, la reuniunea Consiliului pentru Pace organizată la Washington, o organizație internațională înființată de Donald Trump. Decizia ridică semne de întrebare privind poziționarea Bucureștiului între Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană, într-un moment marcat de tensiuni politice tot mai vizibile între cele două blocuri.

Subiectul a fost comentat de fostul președinte al României, Traian Băsescu, într-o intervenție la România TV, unde a vorbit despre culisele deciziei și despre motivele care au stat la baza schimbării de poziție a administrației de la București. De la refuzul inițial al invitației până la acceptarea participării la nivel de observator, traseul diplomatic ridică întrebări legate de mizele reale ale României. Analistul Bogdan Chirieac l-a întrebat pe fostul președinte de tot aces context și a atras atenția asupra riscului ca o astfel de prezență, la nivel de șef de stat, cum a fost Nicușor Dan, să fie interpretată ca un gest de aliniere într-un moment sensibil pentru relațiile transatlantice. Contextul este cu atât mai relevant cu cât Franța și Germania au ales să nu participe nici măcar la nivel de ambasador, în timp ce alte state europene au trimis reprezentanți de rang secundar.

"Pur și simplu președintele a mers la risc și s-a forțat mâna unui rezultat pozitiv"

„A fost prea mult că s-a dus însuși președintele, dar nimeni nu putea să-și asume răspunderea eșecului. Aici a fost problema. România a pus pe relația bilaterală tot ce putea. Și-a pus în joc președintele, pur și simplu, într-o situație care nu aș vrea să se mai întâmple vreodată. Am jucat la condiția aproape imposibil de refuzat impusă de către Donald Trump. Pur și simplu președintele a mers la risc și s-a forțat mâna unui rezultat pozitiv, a acelor două fraze. Mă refer la fraza despre prezența președintelui, care a fost apreciată, și cea despre cât e poporul român de fantastic și muncitor. Vă asigur că, dacă era un secretar de stat român, cele două fraze nu s-ar fi rostit. S-a mers în forță, direct cu președintele, pentru a recupera din impasul diplomatic în care ne aflăm.

Mesajul pe care l-a dat președintele Trump României

În orice caz, eu nu sunt dintre cei care au spus că a fost o vizită istorică. A fost o deplasare necesară spre Consiliul pentru Pace. Obiectivul nu a fost doar cel de a ne declara observatori, ci de a face și o acțiune diplomatică pentru relația bilaterală. A fost o mișcare foarte riscantă și trebuie să avem grijă cum interacționăm și cu europenii. Nu am mai întâlnit într-o astfel de situație în care, pe post de observator, să fie chiar șeful de stat al țării. A fost un semnal. După părerea mea, mesajul pe care l-a dat președintele Trump României și președintelui Dan e unul prielnic. Rămâne să vedem cât de eficientă va fi diplomația românească pentru a stabili și o vizită în viitor. Mă refer la o vizită, nu la o deplasare. Este altceva. Vorbim de o întâlnire în care să se discute problemele importante dintre cele două părți.

Diplomația se mișcă, dar nu suficient

Guvernul nu stă degeaba. Între timp, după cum ați observat, miniștrii și șefii de departament înoadă lucrurile. În multe întâlniri se discută despre reluarea unor procese începute cu mult timp înainte. Deci, se pare că diplomația se mișcă. Nu se mișcă suficient, indiscutabil, pentru că România nu are ca obiectiv relația doar cu SUA. Ar fi trebuit să fim demult în acțiuni și evenimente diplomatice și cu Turcia, și cu Polonia, și cu Japonia, și în Coreea de Sud. Peste tot unde există interes pentru România”, a explicat fostul președinte Traian Băsescu.

