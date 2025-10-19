€ 5.0889
Data actualizării: 14:17 19 Oct 2025 | Data publicării: 14:14 19 Oct 2025

Sumă uriașă cerută pentru închirierea vilei lui Iohannis. Chirieac are o propunere
Autor: Bogdan Bolojan

iohannis-declaratii-prezidentiale_38053400 Inquam Photos / Costin Dinca
 

Vila de protocol din bulevardul Aviatorilor, considerată mult timp reședința ce ar fi trebuit să-i fie atribuită președintelui Klaus Iohannis după încheierea mandatului, a fost scoasă la licitație pentru închiriere.

Imobilul, administrat de RA-APPS, a intrat în atenția opiniei publice după scandalul izbucnit în vară, când s-a aflat că lucrările de renovare au costat milioane de euro din bani publici. În urma presiunii publice și a protestelor, Guvernul a decis să modifice statutul clădirii, iar aceasta să fie utilizată în scop comercial. 

RA-APPS a anunțat organizarea unei licitații publice cu strigare pentru închirierea imobilului, în care chiria de pornire a fost stabilită la o sumă consistentă: 35.000 de euro pe lună. Vila, amplasată într-una dintre cele mai scumpe zone din Capitală, dispune de finisaje de lux și a fost renovată complet. 

Bogdan Chirieac: „Este o mostră de management prost”

Analistul politic Bogdan Chirieac consideră că vila nu își va găsi ușor chiriașul, mai ales că destinația comercială o face greu de adaptat la cerințele pieței de birouri. Într-o intervenție la Realitatea Plus, el a comentat decizia RA-APPS și sumele uriașe implicate:

„Am înțeles că RA-APPS cere 35.000 de euro pe lună pentru închirierea acelui imobil. Să vedem cine dă 35.000 de euro pentru așa ceva, pentru că nu se pretează pentru spațiu de birouri. Sunt atâtea spații goale, făcute special pentru birouri, clasă A, cu tot ce trebuie, la clasă occidentală, în multe zone din capitala României. Este o mostră de management prost, să bagi 7 milioane de euro pentru restaurarea unei vile. Dacă tot ai făcut asta, măcar ține-o pentru demnitarii străini care stau peste noapte în București. Nu știu totuși dacă este corespunzătoare conform normelor de securitate, pentru că este la bulevard, dar ține-o așa: vine Donald Trump în România, poți să-l cazezi acolo. Dar putem să stăm liniștiți, că nu vine. Dar poate mai vine doamna von der Leyen, poate vine domnul Macron, domnul Merz. Îi poți caza în această vilă de protocol, că și-așa s-au tot iscat tot felul de controverse cu vila Lac 1, Lac 2. Folosește-o p-asta, deși poate nu are spațiu suficient. E o investiție proastă, dacă mă întrebați pe mine.”

Controversele din jurul investiției

Lucrările de renovare la vila RA-APPS au costat, potrivit estimărilor oficiale, aproximativ 7 milioane de euro. Suma a fost considerată excesivă de opinia publică, mai ales în contextul în care vila fusese inițial destinată unei singure persoane, președintelui în exercițiu după încheierea mandatului său. Decizia Guvernului de a transforma clădirea într-un imobil cu destinație comercială a venit pe fondul scandalurilor publice și al criticilor privind investiția uriașă destinată președintelui Klaus Iohannis, care pe parcursul celor două mandate a angajat oricum și alte cheltuieli foarte mari. 

