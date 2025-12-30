Bolojan, anunț privind taxele și impozitele în 2026

Premierul Ilie Bolojan a spus ce trebuie făcut pentru ca în 2026 să nu mai fie majorate taxele și impozitele.

„Am reușit să ținem în frâu cheltuielile și se cuvine să le mulțumesc tuturor românilor pentru sacrificiile făcute în acest an. Aceste sacrificii nu sunt făcute pentru un guvern, ci pentru ca România să redevină o țară care să știe să-și folosească banii cu responsabilitate și cu folos pentru cetățenii țării noastre.

Pentru anul viitor, dacă ne vom încasa taxele și impozitele care au fost stabilite în acest an și vom fi prudenți în modul în care vom cheltui banii, nu va mai fi nevoie să creștem alte taxe sau impozite.

Anul acesta, așa cum știți, am achitat toate datoriile pe programele de dezvoltare, pentru constructorii din România și intrăm în anul viitor fără datorii, asigurând atât accesarea fondurilor europene, cât și plata constructorilor și garantând investițiile pentru anul următor”, a spus premierul Ilie Bolojan.

VEZI ȘI: Guvernul, lămuriri privind partenera de viață a lui Ilie Bolojan

Video: