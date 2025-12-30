€ 5.0963
DCNews Stiri Bolojan, anunț privind taxele și impozitele în 2026
Data actualizării: 20:22 30 Dec 2025 | Data publicării: 20:15 30 Dec 2025

BREAKING NEWS Bolojan, anunț privind taxele și impozitele în 2026
Autor: Elena Aurel

ilie bolojan premier guvern Premierul Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres
 

Premierul Ilie Bolojan a susținut declarații de presă la finalul ședinței de guvern și a spus ce se va întâmpla cu taxele și impozitele în 2026.

Premierul Ilie Bolojan a spus ce trebuie făcut pentru ca în 2026 să nu mai fie majorate taxele și impozitele. 

„Am reușit să ținem în frâu cheltuielile și se cuvine să le mulțumesc tuturor românilor pentru sacrificiile făcute în acest an. Aceste sacrificii nu sunt făcute pentru un guvern, ci pentru ca România să redevină o țară care să știe să-și folosească banii cu responsabilitate și cu folos pentru cetățenii țării noastre. 

Pentru anul viitor, dacă ne vom încasa taxele și impozitele care au fost stabilite în acest an și vom fi prudenți în modul în care vom cheltui banii, nu va mai fi nevoie să creștem alte taxe sau impozite.

Anul acesta, așa cum știți, am achitat toate datoriile pe programele de dezvoltare, pentru constructorii din România și intrăm în anul viitor fără datorii, asigurând atât accesarea fondurilor europene, cât și plata constructorilor și garantând investițiile pentru anul următor”, a spus premierul Ilie Bolojan

VEZI ȘI: Guvernul, lămuriri privind partenera de viață a lui Ilie Bolojan

Video:

ilie bolojan
taxe si impozite
sedinta de guvern
