€ 5.0963
|
$ 4.3286
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0963
|
$ 4.3286
 
DCNews Politica Guvernul, lămuriri privind partenera de viață a lui Ilie Bolojan
Data actualizării: 20:00 30 Dec 2025 | Data publicării: 19:05 30 Dec 2025

Guvernul, lămuriri privind partenera de viață a lui Ilie Bolojan
Autor: Ioana Dinu

ilie bolojan in parlament Ilie Bolojan, în Parlament
 

Ilie Bolojan a atras atenția presei, la recepția organizată de Ambasada României la Viena cu prilejul Zilei Naționale.

Premierul a venit însoțit de partenera sa de viață, rar văzută în public la brațul șefului Executivului. Au apărut semne de întrebare cu privire la decontul cheltuielilor cu astfel de deoplasări, mai ales în perioade de austeritate. Victor Ciutacu, realizatorul emisiunii Punctul Culminant de la România TV, a cerut o explicație de la Guvern pe marginea acestui subiect.

Executivul a transmis că în evidențele Cancelariei Prim-Ministrului (CPM) nu există angajări de cheltuieli sau plăți efectuate din fonduri publice pentru persoane care nu au calitatea de angajat al Cancelariei Prim-Ministrului, prin urmare Cancelaria Prim-Ministrului nu deține documente care să ateste plata acestora, întrucât respectivele cheltuieli nu au fost suportate din fonduri publice și nu au făcut obiectul vreunei proceduri administrative sau financiare derulate de instituție.

Partenera de viața a lui Ilie Bolojan nu a făcut parte din delegația oficială 

„Vizita oficială a premierului Ilie Bolojan în Austria în perioada 3-4 decembrie 2025 a avut loc la invitația Cancelarului Federal al Austriei, Christian Stocker.

Deplasarea prim-ministrului, până la Budapesta, iar, ulterior, până la Viena, s-a efectuat cu autoturismul asigurat de Serviciul de Protecție de Pază.


Cheltuielile de transport ale prim-ministrului au inclus exclusiv transportul aerian pe ruta Austria – București, efectuat în data de 4 decembrie a.c., în valoare de 1.603,38 lei, suportat din bugetul instituției Cancelariei Prim-Ministrului, conform prevederilor legale în vigoare.

Cazarea în noaptea de 3 spre 4 decembrie 2025 a fost asigurată de către statul gazdă, în cadrul protocolului oficial, fără a fi efectuate plăți din fonduri publice de la Cancelaria Prim-Ministrului pentru acest serviciu. Diurna aferentă deplasării a fost în valoare 168 de euro, iar asigurarea de sănătate de călătorie pentru transportul în afara țării, pe durata deplasării oficiale, a fost de 58 de lei, ambele fiind suportate din bugetul Cancelariei Prim-Ministrului.

Persoana la care faceți referire în solicitare nu a făcut parte din delegația oficială și nu a participat la întâlnirile oficiale prevăzute în programul oficial al prim-ministrului din data de 4 decembrie, desfășurate în diferite formate de lucru între prim-ministrul României Ilie Bolojan și Cancelarul Federal al Austriei, Christian Stocker. Persoana respectivă l-a însoțit pe prim-ministrul Ilie Bolojan exclusiv cu ocazia participării, în seara zilei de 3 decembrie a.c., la recepția oferită de Ambasada României în Austria cu prilejul Zilei Naționale a României, eveniment la care au participat și alți cetățeni români din diferite medii profesionale.

În evidențele Cancelariei Prim-Ministrului (CPM) nu există angajări de cheltuieli sau plăți efectuate din fonduri publice pentru persoane care nu au calitatea de angajat al Cancelariei Prim-Ministrului, prin urmare Cancelaria Prim-Ministrului nu deține documente care să ateste plata acestora, întrucât respectivele cheltuieli nu au fost suportate din fonduri publice și nu au făcut obiectul vreunei proceduri administrative sau financiare derulate de instituție”.

VEZI ȘI: CCR, aruncată în aer din cauza blocajelor privind pensiile magistraților. Analiza lui Chirieac 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ilie bolojan
victor ciutacu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Superstiții de Revelion. Ce trebuie să ții în buzunar, ce culori e bine sa porți
Publicat acum 18 minute
Bolojan, anunț privind taxele și impozitele în 2026
Publicat acum 36 minute
Revelion 2026 la Buzău. Va fi concert, dar de ce nu și foc de artificii
Publicat acum 47 minute
Ce se mănâncă de Revelion. Ce trebuie să avem pe masă pentru noroc în noul an
Publicat acum 1 ora si 14 minute
Singura știre a zilei... de azi și până revenim cu toții la muncă. De ce ajungem să ne enervăm
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Dec 2025
Brigitte Bardot a murit. Update: Mesajul preşedintelui francez Emmanuel Macron
Publicat pe 29 Dec 2025
Reacția PSD după ce judecătorii CCR propuși de partid au lipsit la ședința de luni privind pensiile speciale ale magistraților
Publicat pe 29 Dec 2025
Anunțul lui Macron după întâlnirea de la Mar-A-Lago dintre Trump şi Zelenski
Publicat pe 28 Dec 2025
Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 29 decembrie - 4 ianuarie
Publicat pe 28 Dec 2025
Motivul pentru care PSD nu iese de la guvernare. Chirieac: Domnul Bolojan nu mai e PNL-ist, e USR-ist
 
cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

ce se schimba in guvern dupa decizia ccr pe pensiile magistratilor planul j Ce se schimbă în guvern după decizia CCR pe pensiile magistraților. Planul J

de Val Vâlcu

cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
Care este filmul anului 2025?
1. Mission: Impossible – The Final Reckoning
2. Superman (2025)
3. Captain America: Brave New World
4. Thunderbolts
5. The Fantastic Four: First Steps
6. Snow White
7. The Naked Gun
8. Anaconda
9. The Running Man Sinners
10. Sinners
Trimite răspunsul
x close