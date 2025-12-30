Guvernul, lămuriri privind partenera de viață a lui Ilie Bolojan

Premierul a venit însoțit de partenera sa de viață, rar văzută în public la brațul șefului Executivului. Au apărut semne de întrebare cu privire la decontul cheltuielilor cu astfel de deoplasări, mai ales în perioade de austeritate. Victor Ciutacu, realizatorul emisiunii Punctul Culminant de la România TV, a cerut o explicație de la Guvern pe marginea acestui subiect.

Executivul a transmis că în evidențele Cancelariei Prim-Ministrului (CPM) nu există angajări de cheltuieli sau plăți efectuate din fonduri publice pentru persoane care nu au calitatea de angajat al Cancelariei Prim-Ministrului, prin urmare Cancelaria Prim-Ministrului nu deține documente care să ateste plata acestora, întrucât respectivele cheltuieli nu au fost suportate din fonduri publice și nu au făcut obiectul vreunei proceduri administrative sau financiare derulate de instituție.

Partenera de viața a lui Ilie Bolojan nu a făcut parte din delegația oficială

„Vizita oficială a premierului Ilie Bolojan în Austria în perioada 3-4 decembrie 2025 a avut loc la invitația Cancelarului Federal al Austriei, Christian Stocker.

Deplasarea prim-ministrului, până la Budapesta, iar, ulterior, până la Viena, s-a efectuat cu autoturismul asigurat de Serviciul de Protecție de Pază.



Cheltuielile de transport ale prim-ministrului au inclus exclusiv transportul aerian pe ruta Austria – București, efectuat în data de 4 decembrie a.c., în valoare de 1.603,38 lei, suportat din bugetul instituției Cancelariei Prim-Ministrului, conform prevederilor legale în vigoare.

Cazarea în noaptea de 3 spre 4 decembrie 2025 a fost asigurată de către statul gazdă, în cadrul protocolului oficial, fără a fi efectuate plăți din fonduri publice de la Cancelaria Prim-Ministrului pentru acest serviciu. Diurna aferentă deplasării a fost în valoare 168 de euro, iar asigurarea de sănătate de călătorie pentru transportul în afara țării, pe durata deplasării oficiale, a fost de 58 de lei, ambele fiind suportate din bugetul Cancelariei Prim-Ministrului.

Persoana la care faceți referire în solicitare nu a făcut parte din delegația oficială și nu a participat la întâlnirile oficiale prevăzute în programul oficial al prim-ministrului din data de 4 decembrie, desfășurate în diferite formate de lucru între prim-ministrul României Ilie Bolojan și Cancelarul Federal al Austriei, Christian Stocker. Persoana respectivă l-a însoțit pe prim-ministrul Ilie Bolojan exclusiv cu ocazia participării, în seara zilei de 3 decembrie a.c., la recepția oferită de Ambasada României în Austria cu prilejul Zilei Naționale a României, eveniment la care au participat și alți cetățeni români din diferite medii profesionale.

În evidențele Cancelariei Prim-Ministrului (CPM) nu există angajări de cheltuieli sau plăți efectuate din fonduri publice pentru persoane care nu au calitatea de angajat al Cancelariei Prim-Ministrului, prin urmare Cancelaria Prim-Ministrului nu deține documente care să ateste plata acestora, întrucât respectivele cheltuieli nu au fost suportate din fonduri publice și nu au făcut obiectul vreunei proceduri administrative sau financiare derulate de instituție”.

