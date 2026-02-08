Marius Budăi, anunț în direct: PSD nu va vota bugetul! Recesiunea tehnică e aproape

Marius Budăi a lansat un avertisment dur, susținând că România se apropie de recesiune tehnică după cinci luni consecutive de scădere a consumului, pe care o pune pe seama majorării TVA.

Fostul ministru spune că inflația a erodat puterea de cumpărare, mai ales pentru pensionarii cu venituri mici și familiile cu mulți copii, iar PSD amenință că nu va vota bugetul dacă nu apar măsuri clare de compensare și indexarea pensiilor.

"Situația este groaznică. Se închide a 5-a lună de scădere de consum, într-o țară care se bazează pe consum, majorarea TVA a făcut dezastru. Am spus de mult că majorarea TVA asta va face, va crea inflație, va mânca foarte mult din puterea de cumpărare a cetățenilor români, mai ales a categoriilor vulnerabile cum sunt cei cu pensiile până în 3000 lei sau familiile cu mulți copii. Asta nu va face nimic altceva decât să scadă consumul.

Iată că intrăm în a 6-a lună de scădere de consum, deci recesiunea tehnică este aproape.

Situația este complicată și social, nu numai economic. Nu vom avea liniște socială, iar oamenii o duc din ce în ce mai greu.

Mi-aș fi dorit să avem o indexare, nu să vorbim de măsuri de sprijin. Trebuie să ne întoarcem la lege și trebuie ca toți cei care au contribuit la sistemul de pensii să se simtă îndreptățiți, pentru că sunt îndreptățiți, să primească această indexare.

Dacă în buget nu se vor găsi aceste măsuri de spijin pentru populație, de compensare a pierderii puterii de cumpărare, PSD nu va vota bugetul de stat și nici bugetul asigurărilor sociale!", a declarat Marius Budăi, în direct la România TV.