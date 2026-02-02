€ 5.0959
|
$ 4.2958
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0959
|
$ 4.2958
 
DCNews Politica UPDATE: Tensiunile din PNL, abordate în forurile interne ale partidului. Vot pentru Bolojan. Prima „bătălie”, decisă cu un scor strâns
Data actualizării: 15:34 02 Feb 2026 | Data publicării: 14:18 02 Feb 2026

UPDATE: Tensiunile din PNL, abordate în forurile interne ale partidului. Vot pentru Bolojan. Prima „bătălie”, decisă cu un scor strâns
Autor: Ioana Dinu

premierul ilie bolojan Premierul Ilie Bolojan. Inquam Photos/ Octav Ganea

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat, luni, că este decizia premierului Ilie Bolojan dacă va cere un vot de încredere în Biroul Politic Naţional al PNL, menţionând că un astfel de demers este "absolut normal" şi ar rezolva toate chestiunile care apar în spaţiul public.

UPDATE: Arina Moș l-a învins la vot pe Alexandru Popa pentru funcția de secretar al Camerei Deputaților. Votul a fost de 27 la 24.

UPDATE: Gabriel Andronache a câștigat votul pentru funcția de lider al grupului PNL de la Camera Deputaților. El a obținut 29 de voturi, față de 21 cât a primit Ciprian Dobre. 

-----

Știrea inițială:

Mircea Abrudean a fost întrebat dacă se clatină scaunul lui Ilie Bolojan în interiorul PNL, după ce acesta a spus că ar putea să ceară un vot de încredere în interiorul partidului în contextul "atacurilor" care au venit în ultima vreme.

"E o chestiune politică un vot de încredere în BPN, dacă va fi cerut este absolut normal, s-a mai întâmplat şi nu văd nicio problemă aici. Cred că un astfel de vot de încredere ar rezolva toate chestiunile care apar în spaţiul public. Eu nu cred că se clatină scaunul lui Ilie Bolojan în acest moment nici la conducerea PNL, nici în fruntea Guvernului României. Nu sunt motive pentru aşa ceva, că există discuţii, că există tensiuni care mai nou apar în spaţiul public nu sunt gestionate intern, iarăşi nu este o chestiune de noutate pentru Partidul Naţional Liberal destul de vibrant din punctul ăsta de vedere, după cum ştiţi de-a lungul istoriei recente. Deci, răspunsul este nu", a afirmat Abrudean.

În opinia sa, printr-un vot de încredere în PNL, Bolojan s-ar asigura de suportul majorităţii BPN

"Cred că, dacă se va decide în această direcţie, vrea să se asigure că există suportul, cel puţin al majorităţii celor din BPN, dacă nu unanim", a explicat Mircea Abrudean.

Potrivit acestuia, dintotdeauna sunt liberali care critică conducerea partidului în spaţiul public, "nu este ceva nou pentru PNL, nu este ceva de dorit".

"Din punctul meu de vedere, lucrurile ar trebui gestionate în cadrul intern de partid. Dacă nu se poate acest lucru, sigur că e dreptul colegilor să facă ceea ce doresc, dar nu cred că face bine acest lucru", a arătat preşedintele Senatului.

Întrebat dacă are informaţii că ar exista lideri PNL care au înţelegeri subterane cu lideri PSD pentru a-l da jos pe Ilie Bolojan, el a răspuns: "Există speculaţii pe această temă, nu am personal astfel de informaţii şi n-aş vrea să comentez pe subiect pentru că e o chestiune, repet, de politică internă a Partidului Naţional Liberal care trebuie gestionată în forurile de partid şi comunicată oficial de către conducerea partidului din care nu fac parte".

"Sunt chestiuni de speculat. Deocamdată lucrurile acestea se măsoară la vot, nu am văzut niciun vot în Parlament al unui membru PNL împotriva Guvernului PNL, împotriva unui ministru PNL, împotriva premierului. Deci, deocamdată, la vot, Partidul Naţional Liberal îl susţine pe Ilie Bolojan, Guvernul condus de Bolojan şi miniştrii PNL", a adăugat Abrudean. 

Biroul Politic Naţional al PNL se reuneşte, luni, la ora 18:00, la Vila Lac, la această şedinţă fiind posibil ca premierul Ilie Bolojan să ceară un vot de încredere. În 30 ianuarie, premierul Ilie Bolojan a declarat, la G4media, că ia în calcul solicitarea unui vot de încredere în interiorul PNL.

VEZI ȘI: • Risc pentru PSD cu pachetul de solidaritate. Chirieac spune cine sunt, de fapt, oamenii care conduc România 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ilie bolojan
pnl
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 45 minute
Ruptură politică: Deputat exclus de Anamaria Gavrilă vrea să preia grupul POT și să-l redenumească
Publicat acum 55 minute
Două fotomodele românce apar în dosarele Epstein: Ar fi primit mii de dolari și ar fi mers pe insula prădătorului sexual
Publicat acum 1 ora si 1 minut
Cât costă ceasul purtat de premierul Ilie Bolojan
Publicat acum 1 ora si 14 minute
Ministrul Justiţiei din Polonia a fost amendat după ce nu a acordat prioritate unui pieton
Publicat acum 1 ora si 30 minute
Legea femicidului a trecut de Senat. Pașii necesari până la adoptarea finală
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 47 minute
Risc pentru PSD cu pachetul de solidaritate. Chirieac spune cine sunt, de fapt, oamenii care conduc România
Publicat acum 8 ore si 52 minute
Horoscop februarie 2026 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
Publicat acum 9 ore si 45 minute
Nebunie cu impozitarea în România. Claudiu Năsui: E unic în lume! / Ce propune deputatul USR pentru relansarea economică / video
Publicat acum 11 ore si 26 minute
Meseria pe care nu o mai vrea nimeni în Buzău, deși e cerere mare. Primarii nu știu ce să mai facă
Publicat acum 12 ore si 20 minute
Horoscop 2 februarie 2026. Lună Plină în Leu. Previziuni pentru fiecare zodie
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close