Alexandru Rogobete, vizită pe șantierul Centrului de Mari Arși pentru copii: Este nevoie și de un centru pentru adulți - VIDEO

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a susținut vineri declarații oficiale în urma vizitei de lucru efectuate pe șantierul Centrului de Mari Arși din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” din București, în contextul unei creșteri semnificative a cazurilor de arsuri grave în ultimele săptămâni, care a pus presiune pe capacitatea de răspuns a sistemului medical.

Oficialul a subliniat seria de măsuri strategice demarate de autorități pentru extinderea infrastructurii sanitare specializate, dar și eforturile de consolidare a managementului și a resurselor umane, pentru a oferi un răspuns medical prompt și conform standardelor internaționale pacienților afectați. Pe lângă prezentarea stadiului lucrărilor la centrul pediatric dedicat arșilor critici, ministrul a detaliat principalele proiecte în curs menite să fortifice rețeaua de îngrijiri specializate și să reducă riscurile asociate acestor probleme severe.

Vizita la șantier

„Am vizitat șantierul primului și singurului Centrului de Arși grav pentru copii din țară. Ultima vizită a fost anul trecut în Iulie, iar atunci construcția era la început, discutam doar despre parter. Astăzi ne aflăm la etajul 2 și în curând etajul 3 va fi finalizat. Lucrările avansează într-un ritm alert. Așa cum am discutat cu constructorul, încă din vara s-a accelerat ritmul de lucru, în sensul în care se lucrează în mai multe schimburi. Uneori se lucrează și noaptea. Începând din această primăvară au primit aviz și pentru lucrări care se vor desfășura în weekend. Estimările sunt, pentru finalizarea structurii de rezistență pentru toate cele 4 etaje, plus etajul tehnic, în mai anul acesta. Apoi, conform graficului de lucru, la finalul acestui an clădirea să fie finalizată, iar în 2027 la început să fie dată în folosință”, a spus ministrul. Aceste detalii au marcat evoluția vizibilă a proiectului.

Ministrul a amintit constelația de investiții sanitare în curs: centrul pediatric din București este parte dintr-o serie de trei unități de mari arși în construcție sau aproape de operaționalizare în România, după ce centrul de la Timișoara a atins etapa de instalare a echipamentelor medicale, iar cel de la Târgu Mureș se apropie de finalizarea lucrărilor.

„Analizând toate cifrele și vorbesc aici de numărul de pacienți cu arsuri grave care au apărut în ultima perioadă și fac un apel la oarecare responsabilitate, pentru că în perioada 22 decembrie – 10 februarie numărul de arsuri grave din România a explodat. Vorbim de foarte mulți pacienți, foarte multe arsuri. Am avut dificultăți mari în a gestiona toate aceste cazuri din lipsa locurilor, evident, atât în România, cât și în Uniunea Europeană”, a spus ministrul Sănătății.

Nevoia unui centru pentru adulți și revigorarea Floreasca

În aceeași declarație, Rogobete a subliniat că proiectul bucureștean este dedicat exclusiv pacienților pediatrici și a evidențiat necesitatea construirii unui nou centru de arsuri grave pentru adulți în capitală.

„Eu consider că în București este nevoie de încă un centru de arși gravi pentru adulți, pentru că acesta va deservi doar copiii, dar pacienții cu arsuri grave adulți nu vor beneficia de un centru de arsuri grave la standarde înalte în București. Am avut deja discuții atât cu reprezentanții Băncii Mondiale, cât și cu primarul Sectorului 4, care a și identificat un teren. Cel mai probabil că acesta va fi construit în Sectorul 4. Mai multe date despre viitorul proiect vor apărea în a doua parte a anului, dar cu siguranță și în București este nevoie de un centru pentru arsuri grave”, a afirmat ministrul.

De asemenea, oficialul a făcut referire la situația centrului de mari arși de la Spitalul Floreasca, care a fost închis în urmă cu câteva luni și este în prezent supus unui amplu proces de reabilitare pentru a răspunde standardelor moderne de tratament.

„În urma corpului de control de atunci și a tuturor rezultatelor, am decis închiderea centrului anul trecut, în septembrie, dacă nu greșesc. Între timp, în acord cu managerul și cu echipa medicală, a început procesul de reabilitare a centrului existent, în sensul în care se reduce numărul de paturi pentru pacienții cu arsuri grave de la șase la patru, iar în spațiul obținut prin reducerea numărului de paturi se vor realiza toate funcțiunile și anexele necesare pentru un centru de arsuri grave”, a spus ministrul.

Alexandru Rogobete estimează că această unitate modernizată va fi deschisă în prima parte a anului, în timp ce eforturile de consolidare a întregului sistem medical românesc continuă.

