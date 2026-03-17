DCNews Stiri A treia femeie de afaceri din Alba, păcălită de escroci prin metoda „ANAF”
Data actualizării: 20:30 17 Mar 2026 | Data publicării: 20:30 17 Mar 2026

A treia femeie de afaceri din Alba, păcălită de escroci prin metoda „ANAF”
Autor: Andrei Itu

bani lei suma Lei românești. Sursa foto: Pixabay

O femeie de afaceri din Alba Iulia a fost păcălită să vireze bani escrocilor care s-au dat drept angajați ANAF. Este aceeași metodă folosită de escroci și cu alte victime, însă acum polițiștii au reușit să recupereze prejudiciul.

Victima a căzut în aceeași plasă întinsă de escroci, prin care au fost păcălite și alte victime din Alba, respectiv să vireze sume consistente de bani în conturile înfiinţate de răufăcători. Escrocii au pretins că sunt angajaţi ai Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF). Însă poliţiştii din Alba au reuşit să recupereze integral prejudiciul, de peste 86.000 de lei.

ANAF nu cere plăţi urgente prin telefon sau prin mesaje

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Alba aminteşte că ANAF nu solicită plăţi urgente prin telefon sau prin mesaje.

"Vineri, 13 martie 2026, o femeie, în vârstă de 49 de ani, din municipiul Alba Iulia, a fost contactată de un presupus reprezentant al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi, sub pretextul că societatea pe care aceasta o administrează are de recuperat o sumă achitată la sfârşitul anului 2025, a determinat-o, prin intermediul unei aplicaţii, să-i ofere acces la terminalul mobil şi laptop. Ulterior, răufăcătorii ar fi procedat la efectuarea unor operaţiuni financiare, în valoare totală de 86.630 de lei, din contul societăţii pe care femeia o administrează", se menţionează într-un comunicat transmis, marţi, de IPJ Alba.

Polițiștii din Alba au recuperat prejudiciul

Conform sursei citate, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, au reuşit să recupereze integral prejudiciul.

În cauză se fac cercetări pentru infracţiunile de efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, înşelăciunea şi acces ilegal la un sistem informatic în vederea identificării autorilor.

O altă femeie de afaceri din Alba Iulia, victima aceleași metode folosite de escroci

În prima parte a lunii martie, o femeie de afaceri din Alba Iulia, de 44 de ani, a fost victima unei fraude prin care persoane necunoscute, care s-au dat drept reprezentanţi ai ANAF şi ai unei bănci, au convins-o, sub pretextul că societatea pe care o administrează are de recuperat de la stat o sumă achitată la sfârşitul anului 2025, să vireze în conturile înfiinţate de acestea peste 100.000 de euro.

Când şi-a dat seama că a fost victima unei infracţiuni, femeia a alerat poliţiştii, care au reuşit recuperarea aproape integrală a sumei pierdute.

Nu acelaşi rezultat a fost în cazul altei femei de afaceri, de 41 de ani, tot din Alba Iulia, care a rămas fără 300.000 de euro, fiind păcălită prin acelaşi scenariu menţionat.

