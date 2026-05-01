DCNews Stiri Măsuri speciale pentru traficul la frontiere în minivacanţa de 1 Mai, prin mobilizarea a 3.500 de poliţişti
Data publicării: 08:52 01 Mai 2026

Măsuri speciale pentru traficul la frontiere în minivacanţa de 1 Mai, prin mobilizarea a 3.500 de poliţişti
Autor: Dana Mihai

romania republica moldova punct de frontiera vama Punct de frontieră între România și Republica Moldova, Albița-Leușeni. Sursa foto: Agerpres

Poliţia de Frontieră anunţă că, în perioada minivacanţei de 1 Mai şi Ziua Tineretului, a pregătit un dispozitiv adaptat dinamicii traficului, astfel încât tranzitarea frontierei să se desfăşoare în condiţii optime de siguranţă şi operativitate.

Conform unui comunicat al Poliţiei de Frontieră, în medie, 3.500 de poliţişti de frontieră vor acţiona zilnic, atât în punctele de trecere, cât şi în zonele de responsabilitate, cu o distribuire flexibilă a resurselor, în funcţie de evoluţia fluxurilor de călători.

Măsuri speciale la frontiera externă

La frontiera externă a României cu Ucraina, Republica Moldova şi Serbia se va pune accent pe eficientizarea controlului prin adaptarea numărului de poliţişti din cabinele de verificare, precum şi prin utilizarea la maximum a capacităţii infrastructurii existente, inclusiv pentru traficul de marfă, pentru a evita formarea de blocaje.

În ceea ce priveşte frontiera internă, călătoriile către şi dinspre Ungaria şi Bulgaria se desfăşoară fără opriri în fostele puncte de frontieră. Cu toate acestea, participanţii la trafic trebuie să aibă asupra lor documente de călătorie valabile, iar în cazul minorilor se aplică aceleaşi condiţii legale privind însoţirea şi documentaţia necesară.

Având în vedere creşterea semnificativă a numărului de pasageri în această perioadă, inclusiv pe aeroporturi, Poliţia recomandă planificarea atentă a deplasărilor şi prezentarea din timp la aeroport, conform indicaţiilor companiilor aeriene.

Cooperare cu statele vecine

Cooperarea cu structurile similare din statele vecine rămâne o prioritate, fiind esenţială pentru gestionarea eficientă a traficului şi pentru prevenirea fenomenelor infracţionale transfrontaliere.

Pentru evitarea aglomerării, poliţiştii recomandă utilizarea tuturor punctelor de trecere a frontierei deschise traficului internaţional şi informarea prealabilă asupra condiţiilor de călătorie. 

