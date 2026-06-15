Țara care l-a enervat pe Donald Trump și care are șansa să câștige Cupa Mondială. Nu, nu este Iranul

Donald Trump, președintele SUA. Sursa foto: Agerpres

Nicio țară europeană nu l-a înfuriat pe Donald Trump mai mult decât Spania, iar ibericii sunt acum îndârjiți să câștige Cupa Mondială chiar pe teren american.

Tânărul superstar Lamine Yamal, Rodri și compania intră în turneu ca favoriți comuni alături de Franța. Având în vedere că președintele SUA este aparent hotărât să facă din aceasta Cupă Mondială una care să-i proiecteze influența personală și puterea soft a Americii, victoria ar fi excelentă pentru fanii fotbalului, din Spania, dar mai ales pentru prim-ministrul de la Madrid, scrie Politico.

Liderul socialist Pedro Sánchez, un susținător al lui Atlético Madrid, s-a ciocnit spectaculos cu Donald Trump pe tema războiului din Iran, dar și în ceea ce privește cheltuielile NATO. De asemenea, cei doi au divergențe și în ceea ce privește politicile privind energia și imigrația.

„Niciun prim-ministru nu a avut până acum atâta recunoaștere [pentru lupta împotriva lui Trump] pe scena internațională sau nu a adoptat o poziție atât de antiamericană”, a declarat Paco Camas, de la agenția de sondaje Ipsos. Sánchez, a adăugat el, se poziționează „în fruntea rezistenței la valul reacționar care cuprinde Europa și Occidentul”.

Spania, o forță fotbalistică care a câștigat Cupa Mondială o dată și Campionatul European de patru ori, își începe luni campania împotriva Capului Verde la Atlanta. Ibericii speră să încheie călătoria pe stadionul MetLife din New Jersey pe 19 iulie, ridicând trofeul în fața președintelui MAGA atât de iritat de conducerea de la Madrid.

În timp ce o mare parte din partenerii NATO ai SUA au acceptat o țintă de cheltuieli de 5% din PIB, Spania are în mod tradițional una dintre cele mai mici cheltuieli pentru apărare din cadrul Alianței, iar acum a insistat să-și mențină cheltuielile la 2,1%. Sánchez a spus că ținta de 5% ar însemna „eliminarea prestațiilor de șomaj, boală și maternitate, reducerea tuturor pensiilor cu 40% sau reducerea la jumătate a investițiilor statului în educație”.